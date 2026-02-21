Dwidwadsh Yog 2026: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों के राजा सूर्य समय-समय पर राशि परिवर्तन करते हैं, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन पर किसी न किसी रूप में अवश्य पड़ता है। सूर्य को आत्मा, पिता, प्रतिष्ठा, मान-सम्मान और सरकारी कार्यों का कारक ग्रह माना जाता है। वर्तमान समय में सूर्य कुंभ राशि में विराजमान है। जहां पर उनकी युति मंगल,बुध, सूर्य और राहु से हो रही है। ऐसे में कई प्रभावशाली राजयोगों का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा 22 फरवरी को सूर्य का यम के साथ विशेष संयोग बन रहा है, जिससे द्विद्वादश योग का निर्माण होगा। इस योग के प्रभाव से कुछ राशियों के जातकों को भाग्य का पूरा साथ मिल सकता है और करियर, धन, मान-सम्मान तथा अन्य क्षेत्रों में लाभ के संकेत मिल रहे हैं। यह विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया गया है। आइए जानते हैं कौन-सी राशियों के लिए यह समय शुभ साबित हो सकता है।

आज यानी 22 फरवरी को 08:16 पी एम बजे सूर्य और यम एक-दूसरे से 30 डिग्री की दूरी पर होंगे। इस स्थिति से पावरफुल ‘द्विद्वादश योग’ का निर्माण हो रहा है। 17 साल बाद बन रहा यह अद्भुत संयोग कुछ खास राशियों के लिए तरक्की के नए द्वार खोलने वाला है, क्योंकि यम एक राशि में करीब 17 साल तक रहते हैं। आमतौर को यम को नवग्रह में से एक नहीं माना जाता है। लेकिन यम की स्थिति का प्रभाव हर राशि पर अवश्य देखने को मिलता है।

कुंभ राशि (Aquarius Zodiac)

इस राशि की गोचर कुंडली में कुंभ लग्न भाव में बुध, शुक्र, राहु, सूर्य के साथ विराजमान है। वहीं यम बारहवें भाव में विराजमान है। ऐसे में इस राशि के जातकों के रुके हुए कार्य अब पूरे होने की संभावना है और निवेश से अच्छे लाभ के संकेत मिल रहे हैं। धन से जुड़े जो काम लंबे समय से अटके हुए थे, वे अब गति पकड़ सकते हैं। करियर में उन्नति के अवसर बन रहे हैं और यदि आप किसी नए कार्य की योजना बनाते हैं तो उसमें सफलता मिलने की पूरी संभावना है। परिवार के साथ सुखद समय व्यतीत होगा और आपसी विश्वास तथा सामंजस्य और मजबूत होगा। सामाजिक गतिविधियों में भी आपकी भागीदारी बढ़ सकती है। साथ ही, आध्यात्मिकता की ओर रुझान बढ़ेगा और दान-पुण्य जैसे कार्यों से सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।

मीन राशि (Pisces Zodiac)

मीन राशि के जातकों के लिए द्विद्वादश योग काफी लाभकारी हो सकता है। इस राशि के जातकों के लंबे समय से रुके काम पूरे होने के साथ-साथ धन-धान्य की बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं। बारहवें भाव में सूर्य के होने से इस राशि के जातकों को पैतृक संपत्ति के माध्यम से अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। अप्रत्याशित स्रोतों से आमदनी के जरिए खुल सकते हैं। करियर के क्षेत्र में भी लाभ मिलने के योग नजर आ रहे हैं। काम के सिलसिले में कई यात्राएं करनी पड़ सकती है। ऐसे में आपको कई नए अवसर भी मिल सकते हैं। व्यापार के क्षेत्र में भी अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये अवधि अच्छी जा सकती है। आज ऊर्जावान और फिट महसूस कर सकते हैं।

वृश्चिक राशि (Scorpio Zodiac)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए द्विद्नादश योग लाभकारी हो सकता है। इस राशि केदशम भाव में सूर्य और तीसरे भाव में यम विराजमान है। इस दौरान कार्यों के प्रति आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और आप पूरी लगन व जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों को निभाएंगे। करियर के क्षेत्र में आपकी निरंतर मेहनत और दृढ़ निश्चय रंग लाएंगे। नौकरी में उन्नति के योग बनेंगे और नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। विदेश में भी काम करने का मौका मिल सकता है। व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए यह समय लाभकारी साबित होगा। व्यापार में अच्छे मुनाफे के साथ संतोषजनक रिटर्न मिल सकता है, जिससे आप प्रतिस्पर्धियों के बीच मजबूत स्थिति बना सकेंगे। आर्थिक दृष्टि से सूर्य का यह गोचर आपके लिए शुभ संकेत दे रहा है। आय में वृद्धि के साथ-साथ बचत करने में भी सफलता मिलेगी।

