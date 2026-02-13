वैदिक ज्योतिष शास्त्रों में सूर्य को पावरफुल ग्रहों में से एक माना जाता है, जो हर माह राशि परिवर्तन करते हैं और किसी न किसी ग्रह के साथ संयोग करते रहते हैं। आज सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश कर गए है। जहां पर पहले से ही राहु, बुध और शुक्र विराजमान है, जिससे चारों ग्रहों की युति से चतुर्ग्रही योग बना। वहीं शुक्र के साथ सूर्य के साथ संयोग करके शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। वैदिक ज्योतिष में दैत्यों के गुरु शुक्र को प्रेम, आकर्षण, धन-वैभव, भौतिक सुख-सुविधा, विलासिता, सौंदर्य और विवाह का कारक ग्रह माना गया है। इसलिए जब भी शुक्र की स्थिति में परिवर्तन होता है, तो उसका प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन पर किसी न किसी रूप में अवश्य पड़ता है। शनि की राशि कुंभ में शुक्र और सूर्य की युति से बना शुक्रादित्य राजयोग कुछ राशि के जातकों के लिए लाभकारी हो सकता है।

शुक्रादित्य योग के प्रभाव से कुछ राशियों के लिए उन्नति और सफलता के नए मार्ग खुल सकते हैं। खासकर व्यवसाय, करियर और नौकरी से जुड़े लोगों को सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि, आर्थिक लाभ और कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान मिलने के प्रबल योग बन सकते हैं। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। पंडित केपी शुक्ल के अनुसार, सूर्य का कुंभ राशि में शुक्र के साथ आने से 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से प्रभाव डालेंगे। लेकिन इन चार राशियों के लिए यह बहुत अच्छा साबित हो सकता है। जानें इन लकी राशियों के बारे में…

द्रिक पंचांग के अनुसार, ग्रहों के राजा सूर्य 13 फरवरी 2026, शुक्रवार को 04:14 ए एम बजे कुंभ राशि में प्रवेश कर गए हैं। जहां पर राहु के साथ ग्रहण योग, शुक्र के साथ शुक्रादित्य योग, बुध के साथ बुधादित्य राजयोग और बुध, राहु, शुक्र और सूर्य की युति से चतुर्ग्रही राजयोग का निर्माण होगा।

मेष राशि (Aries Zodiac)

सूर्य और शुक्र की युति से बना शुक्रादित्य राजयोग इस राशि के जातकों के लिए लाभकारी हो सकता है। इस राशि की गोचर कुंडली के लाभ स्थान में इस राजयोग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में इस राशि के व्यापारियों के लिए अच्छा संकेत हो सकता है। इस राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है। लंबे समय से रुके काम पूरे होने से साथ-साथ कई क्षेत्रों में सफलता मिलने की संभावना बन रही है। काम के सिलसिले में यात्राएं कर सकते हैं। इससे आपको आने वाले समय में लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। लंबे समय से व्यापार में की जा रही मेहनत, लगन के कारण आपको सफलता हासिल हो सकती है। कुल मिलाकर शुक्रादित्य राजयोग बनने से इस राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक, उन्नतिकारक और लाभदायक प्रभाव देखने को मिल सकता है।

मिथुन राशि (Gemini Zodiac)

इस राशि के गोचर कुंडली के भाग्य स्थान में शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में इस राशि के जातकों को किस्मत का साथ मिल सकता है। नौकरीपेशा जातकों के लिए ये अवधि काफी लाभकारी हो सकती है। आपके द्वारा की गई मेहनत की सराहना हो सकती है। उच्च अधिकारियों से आपके संबंध अच्छे हो सकते हैं, जिससे आप अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो सकते हैं। इसके साथ ही बुध और राहु के इसी भाव में होने से अचानक धन लाभ हो सकता है। शेयर मार्केट, सोना-चांदी आदि के द्वारा धन लाभ होने के योग नजर आ रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी लाभ मिल सकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को सफलता हासिल हो सकती है।

कन्या राशि (Virgo Zodiac)

कन्या राशि के जातकों के लिए भी शुक्रादित्य राजयोग कई मायनों में खास हो सकता है। इस राशि की गोचर कुंडली के छठे भाव में शुक्र राहु के अलावा बुध, राहु रहने वाले हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों को कई क्षेत्रों में सफलता हासिल हो सकती है। करियर के क्षेत्र में भी अचानक लाभ मिल सकता है। कार्यस्थल में आपके काम की सराहना होगी। सम्मान में बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। बैंक से लोन लेने में सफल हो सकते हैं। भौतिक सुखों की प्राप्ति हो सकती है। जीवनसाथी के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे। कोर्ट-कचहरी के मामलों में सफलता हासिल हो सकती है। राहु और सूर्य बलवान होने के कारण शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त हो सकती है।

धनु राशि (Sagittrius Zodiac)

धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य-शुक्र का शुक्रादित्य योग लाभकारी हो सकता है। इस राशि के तीसरे भाव में ग्रहों का जमावड़ा लगा हुआ है। ऐसे में इस राशि के जातकों को मेहनत का पूरा फल मिल सकता है। विदेश के माध्यम से भी आपको अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। लंबे समय से रुके काम एक बार फिर से शुरू हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है और भविष्य के लिए धन संचित कर पाने में सफल हो सकता है।

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस साल महाशिवरात्रि पर काफी शुभ राजयोगों का निर्माण होने वाला है। इस साल महाशिवरात्रि का पर्व 15 फरवरी को मनाया जाएगा। इस दिन बुधादित्य, लक्ष्मी नारायण, शुक्रादित्य से लेकर नवपंचम राजयोग का निर्माण होगा, जिससे 12 में से इन तीन राशि के जातकों को विशेष लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। जानें इन लकी राशियों के बारे में

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।