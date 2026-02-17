Surya shani shukra yuti: वैदिक ज्योतिष अनुसार ग्रह समय-समय पर गोचर करके अन्य ग्रहों के साथ दुर्लभ संयोग बनाते हैं, जिसका प्रभाव मानव जीवन के साथ देश- दुनिया पर देखने को मिलता है आपको बता दें कि 2 मार्च को धन के दाता शुक्र ग्रह मीन राशि में गोचर करेंगे। वहीं इसके बाद 15 मार्च को ग्रहों के राजा सूर्य भी इस राशि में चले जाएंगे। जबकि कर्मफलदाता शनि मीन राशि में पहले से ही विराजमान हैं। ऐसे में मीन राशि में शनि, सूर्य और शुक्र का दुर्लभ संयोग बनेगा। ऐसे में आइए जानते हैं किन राशि के लोगों को पर इस संयोग का सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है…

इन राशियों को सूर्य-शनि-शुक्र का त्रिग्रही योग हो सकता है शुभ

वैदिक ज्योतिष अनुसार सूर्य-शनि-शुक्र का त्रिग्रही योग वृष, सिंह, मकर, कुंभ, धनु और मीन राशि के जातकों को सकारात्मक सिद्ध हो सकता है। इस समय इन लोगों को नौकरी, व्यवसाय में अचानक तरक्की मिल सकती है। वहीं इस दौरान बचत, निवेश और आर्थिक योजनाएं आपके लिए अनुकूल हैं। साथ ही इस समय आपकी आय में वृद्धि हो सकती है। वहीं इस अवधि में दांपत्य जीवन और पारिवारिक रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। साथ ही देश- विदेश की यात्रा के योग भी बन रहे हैं। साथ ही इस समय आपको फंसा हुआ धन मिल सकता है। वहीं नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी मिल सकती है। साथ ही व्यापारियों को अच्छा धनलाभ हो सकता है।

त्रिग्रही योग इन राशियों के लिए हो सकता है नकारात्मक

वैदिक पंचांग के अनुसार मेष, मिथुन, कर्क, कन्या, वृश्चिक, तुला राशि के जातकों को नकारात्मक सिद्ध हो सकता है। इस समय आपके फिजूल खर्चे हो सकते हैं। साथ ही मानसिक तनाव हो सकता है। साथ ही घरवालो के साथ किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है। वहीं जीवनसाथी के साथ कुछ संबंध खराब हो सकते हैं। साथ ही व्यापारियों का कारोबार कुछ धीमा चल सकता है। वहीं नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।