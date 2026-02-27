Trigrahi Yog 2026: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहों की स्थिति के हिसाब से मार्च माह काफी खास जाने वाला है। मार्च माह के आरंभ में यानी 2 मार्च को शुक्र मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे वहां पहले से मौजूद शनि के साथ युति करेंगे। इसके बाद मार्च के मध्य में सूर्य भी इसी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में मीन राशि में शनि, सूर्य और शुक्र की दुर्लभ युति बन रही है, जिससे त्रिग्रही योग का निर्माण होगा। इस योग का निर्माण होने से कुछ राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। इस राशि के जातकों को पद-प्रतिष्ठा, मान-सम्मान के साथ करियर और बिजनेस में अच्छा लाभ मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं मीन राशि में त्रिग्रही योग बनने से किन राशियों को मिल सकता है लाभ…

कब बनेगा त्रिग्रही योग

द्रिक पंचांग के अनुसार, 15 मार्च को 01:08 ए एम बजे सूर्य मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जहां पर पहले से मौजूद शुक्र और शनि के साथ संयोग करके त्रिग्रही योग का निर्माण होगा। त्रिग्रही योग तब बनता है जब तीन ग्रह एक साथ एक ही राशि या भाव में संयोग करेंगे। इसका शुभ-अशुभ दोनों परिणाम देखने को मिल सकते हैं।

वृषभ राशि (Vrishabha Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए त्रिग्रही योग काफी लाभकारी हो सकता है। इस राशि के ग्यारहवें भाव में इस योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में इस राशि के जातकों के आय के नए स्त्रोत खुल सकते हैं। आपके द्वारा किसी काम में लंबे समय से की जा रही मेहनत का अब फल मिल सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। इसके अलावा प्रमोशन भी होने के संकेत मिल सकते हैं। व्यापार में भी तेजी से वृद्धि हो सकती है। पुराने निवेश से अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। समाज में मान-सम्मान की वृद्धि हो सकती है। दांपत्य जीवन में भी सुधार देखने को मिलने वाला है। पार्टनर के साथ अच्छा वक्त बीतेगा।

सिंह राशि (Singh Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए त्रिग्रही योग लाभकारी हो सकता है। इस राशि के स्वामी स्वयं सूर्य है। ऐसे में इनका सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलने वाला है। समाज में मान-सम्मान की वृद्धि देखने को मिल सकती है। सरकारी कामों में सफलता हासिल हो सकती है। लंबे समय से रुके काम पूरे हो सकते हैं। नौकरीपेशा जातकों के लिए ये अवधि लाभकारी हो सकती है। नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी। ऐसे में कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। पद-प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है।

कुंभ राशि (Kumbh Zodiac)

इस राशि के जातकों के ऊपर शनि, सूर्य और शुक्र की विशेष प्रभाव देखने को मिलने वाला है। इस राशि के दूसरे भाव में त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में इस राशि के जातकों को किस्मत का पूरा साथ मिल सकता है। लंबे समय से जिस काम में मेहनत कर रहे हैं, तो उसमें सफलता हासिल हो सकती है। नौकरीपेशा जातकों के लिए भी ये अवधि लाभकारी हो सकती है। नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसके साथ ही जीवन में खुशियों की दस्तक हो सकती है। अचानक धन लाभ भी हो सकता है। विदेश या फिर ऑनलाइन माध्यमों से अच्छा मुनाफा हो सकता है। बिजनेस के लिए नया पार्टनर भी मिल सकता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।