Trigrahi Yog 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहों के राजा सूर्य एक निश्चित अवधि के बाद राशि परिवर्तन करते है जिसका असर 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से अवश्य देखने को मिलता है। सूर्य को आत्मा, पिता, स्वास्थ्य, मान-सम्मान, उच्च पद और प्रशासनिक क्षमता का कारक माना जाता है। ऐसे में सूर्य की स्थिति में बदलाव का असर इन क्षेत्रों में देखने को मिलता है। बता दें कि इस समय सूर्य अपनी शत्रु राशि कुंभ में विराजमान है। लेकिन 15 मार्च को वह राशि परिवर्तन करके अपने मित्र गुरु की राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। जहां पर शुक्र और शनि के साथ युति करके त्रिग्रही और शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण करेंगे। सूर्य के त्रिग्रही योग का निर्माण करने से इन तीन राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। जानें इन लकी राशियों के बारे में….

द्रिक पंचांग के अनुसार,15 मार्च को देर रात 01:08 ए एम बजे सूर्य अपनी मित्र राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। जहां पर 14 अप्रैल 2026 तक रहने वाले हैं। इस दौरान सूर्य शुक्र और शनि के साथ संयोग करके त्रिग्रही योग का निर्माण होगा। त्रिग्रही योग तब बनता है जब तीन ग्रह एक साथ एक ही राशि या भाव में संयोग करेंगे। इसका शुभ-अशुभ दोनों परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अगर किसी जातक की कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी होती है, तो उसे समाज में मान-सम्मान मिलता है, सेहत अच्छी रहने के साथ ऊर्जावान रहता है। उस व्यक्ति की लोकप्रियता और प्रभाव काफी अधिक होता है।

मिथुन राशि (Mithun Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए त्रिग्रही योग कई मायनों में खास हो सकता है. इस राशि के तीसरे भाव के स्वामी होकर सूर्य दशम भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों के लिए त्रिग्रही योग काफी लाभकारी हो सकता है। इस राशि के जातकों को करियर में काफी अच्छे अवसर मिल सकते हैं। लंबे समय से किसी काम में मेहनत कर रहे हैं, तो उसमें सफलता हासिल हो सकती है। जीवन में भौतिक सुखों की वृद्धि हो सकती है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो सकती है। आपको कई यात्राओं का अवसर मिल सकता है। इससे आपको काफी लाभ मिल सकता है। बिजनेस के क्षेत्र में भी लाभ मिलने के योग नजर आ रहे हैं।

कर्क राशि (Kark Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए सूर्य नौवें भाव में प्रवेश करेंगे। सूर्य, शुक्र और शनि का त्रिग्रही योग इस राशि के जातकों को खूब लाभ दिला सकता है। इस राशि के जातकों को भाग्य का पूरा साथ मिल सकता है। धन की प्राप्ति हो सकती है। आय के नए स्त्रोत खुल सकते हैं। छात्रों के लिए ये अवधि काफी लाभकारी हो सकती है। उच्च शिक्षा पाने का सपना पूरा हो सकता है। छात्रों को उनकी मेहनत का पूरा फल मिल सकता है। वैवाहिक जीवन में चली आ रही समस्याएं समाप्त हो सकती है।

धनु राशि (Dhanu Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए भी त्रिग्रही योग कई मायनों में खास हो सकता है। इस राशि में सूर्य चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। भाग्य भाव के स्वामी सूर्य के होने के कारण इस राशि के जातकों को किस्मत का पूरा साथ मिल सकता है। इस भाव को सुख का स्थान कहा जाता है। ऐसे में इस राशि के जातकों के लिए त्रिग्रही योग कुछ लाभ लेकर आ सकता है। माता के साथ अच्छा वक्त बीत सकत है। भूमि, भवन और वाहन खरीदने का सपना पूरा हो सकता है। भौतिक सुखों की प्राप्ति होने के संकेत बन रहे हैं।

सूर्य के शुभ फलों के लिए करें ये उपाय

अगर आप सूर्य की स्थिति में बदलाव का सकारात्मक इसर चाहते हैं, तो सुबह स्नान के बाद तांबे के पात्र से जल में थोड़ा रोली या कुमकुम और लाल फूल डालकर अर्घ्य दें। इसके साथ ही “ॐ ह्रीं हः सूर्याय नमः” मंत्र का 11, 21 या 108 बार जाप करें।

सूर्य ग्रह की स्थिति मजबूत करने के लिए सूर्य चालीसा या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना भी लाभकारी रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।