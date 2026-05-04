हस्तरेखा शास्त्र में हथेली के अलग-अलग पर्वतों और रेखाओं का विशेष महत्व बताया गया है। इन्हीं में से एक है सूर्य पर्वत, जो अनामिका (रिंग फिंगर) के नीचे स्थित होता है। माना जाता है कि सूर्य पर्वत व्यक्ति के जीवन में सफलता, यश, प्रसिद्धि और आत्मविश्वास का प्रतिनिधित्व करता है। अगर इस स्थान पर कुछ विशेष चिन्ह बनते हैं, तो यह बेहद शुभ संकेत माने जाते हैं। आइए जानते हैं इन चिह्नों के बारे में…

त्रिभुज का निशान

सूर्य पर्वत पर त्रिभुज का चिन्ह होना बेहद शुभ माना जाता है। यह व्यक्ति की बुद्धिमत्ता और रणनीतिक सोच को दर्शाता है। ऐसे लोग अपने करियर में बड़ी सफलता हासिल करते हैं और धन लाभ के भी योग बनते हैं।

वर्ग (स्क्वायर) का निशान

अगर सूर्य पर्वत पर वर्ग का निशान दिखाई देता है, तो यह सुरक्षा और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। वर्ग के निशान का अर्थ माना जाता है कि ऐसे जातक को समाज में विशेष मान-सम्मान प्राप्त होता है। साथ ही, इनका जीवन भी अच्छा व्यतीत होता है।

नक्षत्र (स्टार) का चिन्ह

नक्षत्र या स्टार का चिन्ह सूर्य पर्वत पर होना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह अचानक मिलने वाली प्रसिद्धि, सफलता और उच्च प्रतिष्ठा का संकेत देता है। ऐसे लोग अपने क्षेत्र में खूब नाम कमाते हैं।

सीधी रेखा (सन लाइन)

सूर्य पर्वत पर स्पष्ट और सीधी रेखा होना “सन लाइन” कहलाती है। यह व्यक्ति के जीवन में निरंतर सफलता और स्थिर करियर का प्रतीक है। इस चिह्न के हाथ में होने से व्यक्ति को समाज में पहचान और सम्मान मिलता है।

जाल (ग्रिल) का हल्का निशान

हालांकि जाल का निशान सामान्यतः अशुभ माना जाता है, लेकिन अगर यह हल्का और स्पष्ट हो, तो यह व्यक्ति के अंदर छिपी प्रतिभा को दर्शाता है। ऐसे लोग कला, लेखन या अभिनय के क्षेत्र में अच्छा नाम- धन कमाते हैं।

डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।