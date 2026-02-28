Navpancham Rajyog 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में देवताओं के गुरु बृहस्पति को विवाह, ज्ञान, शिक्षा, भाग्य, धन, संतान, विवाह, धर्म, और संतान सुख का कारक माना जाता है। ऐसे में गुरु बृहस्पति की स्थिति में बदलाव का असर 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से अवश्य देखने को मिलती है। बता दें कि इस समय गुरु बृहस्पति अतिचारी गति से आगे बढ़ते हुए मिथुन राशि में विराजमान है। इस राशि में रहकर किसी न किसी ग्रह के साथ युति , दृष्टि या फिर कोणीय स्थिति बनाते रहते हैं। ऐसे ही गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में विराजमान सूर्य के साथ कोणीय स्थिति बनाते हुए नवपंचम राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इस राजयोग का निर्माण करने से 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से प्रभाव देखने को मिलने वाला है। लेकिन इन तीन राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। जानें तीन भाग्यशाली राशियों के बारे में…

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, 5 मार्च को रात 10:41 पी एम से गुरु-सूर्य एक-दूसरे से 120 डिग्री पर होंगे, जिससे नवपंचम राजयोग का निर्माण हो रहा है। नवपंचम राजयोग का निर्माण तब होता है जब दो ग्रह एक-दूसरे से पंचम (5वें) और नवम (9वें) भाव के संबंध में होते हैं। इस कोणीय स्थिति के अलावा मिथुन राशि में सूर्य पंचम और गुरु कुंभ राशि में नवम भाव में विराजमान है। ऐसे भी नवपंचम राजयोग का निर्माण हो रहा है।

मेष राशि (Mesh Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए सूर्य-गुरु का नवपंचम राजयोग कई मायनों में खास हो सकता है। इस राशि के तीसरे भाव में गुरु और ग्यारहवें भाव में सूर्य विराजमान है। ऐसे में इस राशि के जातकों को सुक-समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। संतान की माध्यम से खुशियां आ सकती है। संतान को लेकर चली आ रही परेशानियां समाप्त होने का योग बन रहा है।

करियर के क्षेत्र की बात करें, तो आपके द्वारा लंबे समय से की जा रही मेहनत का फल आपको अवश्य मिल सकता है। ऐसे में आपको पदोन्नति के साथ-साथ वेतन में वृद्धि हो सकती है। आर्थिक स्थिति भी अच्छी जाने वाली है। आय के नए स्त्रोत खुल सकते हैं।

व्यापार के क्षेत्र में भी लाभ मिल सकता है। सट्टेबाजी के माध्यम से काफी मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा अपने प्रतिद्वंद्वियों के चुनौती दे सकते हैं।

प्यार के मामले में आप लकी साबित हो सकते हैं। जीवनसाथी के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। बेहतरीन तालमेल होने के कारण आपका रिश्ता मजबूत हो सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से भी ये अवधि अच्छी जाने वाली है।

कन्या राशि (Kanya Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए नवपंचम राजयोग काफी लाभकारी हो सकता है। इस राशि की गोचर कुंडली के छठे भाव में सूर्य और दशम भाव में गुरु विराजमान है। ऐसे में इस राशि के जातकों को नौकरी, व्यापार में काफी लाभ मिल सकता है। इस राशि के जातकों को प्रगति हो सकती है। आप आत्ममंथन भी करेंगे।

करियर के क्षेत्र में आपको अचानक लाभ मिल सकता है। सफलता के नए द्वार खुल सकते हैं। आपके काम की सराहना की जाएगी। ऐसे में पद-प्रतिष्ठा, मान-सम्मान में तेजी में वृद्धि हो सकती है। आप नई ऊंचाइयां छू सकते हैं।

व्यापार में भी आपको लाभ मिलने के संकेत नजर आ रहे हैं। लंबे समय से अटकी हुई कोई डील साइन हो सकती है। इससे भविष्य में अच्छा लाभ मिल सकता है।

आर्थिक स्थिति की बात करें, तो आपको धन लाभ हो सकता है। लेकिन आप लग्जरी लाइफ के लिए काफी खर्च भी करेंगे। लोन लेने में भी सफल हो सकते हैं।

लव लाइफ अच्छी जाने वाली है। जीवनसाथी के साथ आपके रिश्ते में मधुर संबंध बन सकते हैं। सेहत अच्छी रहने वाली है।

मिथुन राशि (Mithun Zodiac)

नवपंचम राजयोग मिथुन राशि के जातकों के लिए शुभ फलदायी हो सकता है। इस राशि की गोचर कुंडली के लग्न भाव में गुरु बृहस्पति और नवम भाव में सूर्य मौजूद है। ऐसे में नवपंचम राजयोग इस राशि के जातकों को कई क्षेत्रों में लाभ दिला पाने में सफल हो सकता है। जीवन में खुशियों की दस्तक हो सकती है।

करियर की दृष्टि से यह अवधि बेहद अनुकूल रहेगा। आपको कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने के प्रबल योग हैं। नई नौकरी के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। किसी प्रोजेक्ट या कार्य में की गई आपकी मेहनत रंग ला सकती है, जिससे उच्च अधिकारी भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। नई जिम्मेदारियां मिलने और इंसेंटिव या प्रमोशन के अवसर भी बन सकते हैं।

व्यापार के क्षेत्र में भी यह राजयोग लाभदायक रहेगा। आप अपने काम में अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रहेंगे। यदि नया व्यवसाय शुरू करने की सोच रहे हैं, तो यह समय आपके लिए अनुकूल साबित हो सकता है।

आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। नौकरी या व्यापार के माध्यम से धन लाभ के कई अवसर मिल सकते हैं, जिससे आपकी आय में वृद्धि संभव है।

लव लाइफ और वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी। पार्टनर के साथ संबंध मजबूत होंगे और साथ में अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा।

स्वास्थ्य की बात करें तो आप ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे और सेहत सामान्य से बेहतर रहने की संभावना है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।