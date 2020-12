Surya Grahan or Solar Eclipse December 2020 Date and Time in India… ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक साल 2020 का अंतिम सूर्य ग्रहण 14 दिसंबर, सोमवार को लगने वाला है। ज्योतिषाचार्य इस सूर्य ग्रहण को खास मान रहे हैं। वैज्ञानिकों की मानें तो सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। इसलिए विज्ञान ग्रहण को बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं मानता है, जबकि ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण को बहुत प्रभावशाली और परिवर्तनकारी माना जाता है।

बताया जाता है कि सूर्य ग्रहण का प्रभाव देश और दुनिया पर बहुत अधिक पड़ता है। कहते हैं कि सूर्य ग्रह सत्ता, सत्ताधारी और घर के मुखिया को सबसे अधिक प्रभावित करता है। इसलिए सूर्य ग्रहण को बहुत प्रभावशाली माना जाता है। विद्वानों का मानना है कि सूर्य ग्रहण का प्रभाव सभी राशियों के जातकों पर अलग-अलग पड़ता है। सूर्य ग्रहण के प्रभाव को जानने के लिए इस दिन राशिफल देखा जाता है। बताया जाता है कि राशिफल के माध्यम से सूर्य ग्रहण के प्रभाव को समझा जा सकता है।

भारत में नहीं दिखेगा ग्रहण – आने वाले सोमवार को लगने वाला ग्रहण साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है। जानकारों की मानें तो यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। क्योंकि यह ग्रहण तब लगेगा जब भारत में सूर्यास्त हो चुका होगा। इसलिए यह उन क्षेत्रों में दिखेगा जहां इस दौरान सूर्योदय रहेगा। ज्योतिषों के अनुसार साल का आखिरी सूर्य ग्रहण शाम 7 बजकर 3 मिनट से शुरू होगा और रात 12 बजकर 23 मिनट तक रहेगा। इस ग्रहण की कुल अवधि करीब 5 घंटे की रहेगी।

गर्भवती महिलाओं का विशेष ध्यान – सूर्य ग्रहण की समयावधि में गर्भवती महिलाओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कहा जाता है कि ग्रहण का सबसे ज्यादा असर गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ता है। इसलिए इस दौरान गर्भवती महिलाओं को कुछ विशेष कार्य करने के लिए मना किया जाता है ताकि गर्भ में पल रहे बच्चे को नकारात्मक प्रभावों से बचाया जा सके।