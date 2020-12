Solar Eclipse or Surya Grahan December 2020: साल का छठा और आखिरी सूर्य ग्रहण 14 दिसंबर, सोमवार को लगने वाला है। ज्योतिष शास्त्र के विद्वानों की मानें तो यह ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा लेकिन भारत में रहने वाले लोगों को भी इस दौरान सावधानियां बरतनी चाहिए क्योंकि इस प्रभाव संपूर्ण विश्व पर पड़ेगा।

कहते हैं कि ग्रहण के दौरान सावधानियां बरती जाएं तो इससे मिलने वाले दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है। खासतौर पर गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान यह सलाह दी जाती हैं कि वह ग्रहण के दौरान सोच-समझकर ही कुछ भी करें या न करें। आइए जानते हैं ग्रहण के दौरान क्या करें और क्या न करें –

क्या करें (What to Do During Surya Grahan)

सूर्य ग्रहण के सूतक काल की अवधि में पुण्यदायक करने का फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। इसलिए इस दौरान यह प्रयास करें कि आप अधिक-से-अधिक ईश्वर के मंत्रों और नामों का जाप करें। संभव हो तो धर्म ग्रंथों का पाठ करें। भजन या कीर्तन सुनें। अपना ध्यान पूरी तरह से अच्छी बातों में लगाकर रखें। ईश्वर के रूप, गुण, आचरण और स्वभाव का ध्यान करें। उनकी कथाओं को सुनें या सुनाएं। संभव हो तो पूरे परिवार के साथ मिलकर सत्संग करें।

क्या न करें (What Not to Do During Surya Grahan)

ग्रहण के सूतक काल में स्नान न करें। खाना न बनाएं और न ही खाएं। चाकू, कैंची, सूई, तलवार और कोई भी धारदार या नुकीली वस्तु का इस्तेमाल न करें। कोशिश करें कि आप नकारात्मक न सोचें और न ही कोई नकारात्मक गतिविधि करें। किसी की निंदा न करें। स्वार्थ भाव से कोई कार्य न करें। ग्रहण लगे हुए सूर्य के दर्शन न करें। सूर्य की रोशनी में न रहें। किसी का अपमान न करें। किसी के लिए अभद्र शब्दों का उपयोग न करें। ग्रहण में रखें हुए भोजन का सेवन न करें।

