Solar Eclipse or Surya Grahan 2019: ये ग्रहण इन राशियों के लिए ला रहा खुशखबरी, इनके लिए चेतावनी!

Solar Eclipse or Surya Grahan 2019 Effects on Rashi or Zodiac Signs: साल 2019 का दूसरा सूर्य ग्रहण 02 जुलाई, मंगलवार को लगने वाला है। भारतीय समय के मुताबिक यह रात 10 बजकर 25 मिनट से शुरू होकर 03 बजकर 31 मिनट तक रहेगा। ज्योतिष के जानकारों का कहना है कि यह पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। वैदिक ज्योतिष के मुताबिक नौ ग्रहों का प्रभाव हर इंसान के जीवन पर पड़ता है। इनमें सूर्य और चंद्रमा भी आते हैं। इस कारणवश सूर्य और चंद्रग्रहण का महत्व बढ़ जाता है। ज्योतिषी लोग ऐसा मानते हैं कि जब सूर्य या चंद्रग्रहण लगता है तो इसका प्रभाव राशिचक्र से संबंधित सभी राशियों पर पड़ता है। आगे जानते हैं कि 02 जुलाई को लगने वाले सूर्य ग्रहण का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

मेष: मेष राशि के लिए यह ग्रहण उनकी कुंडली के तीसरे भाव में लग रहा है। जिस कारण धोखे का योग बनेगा। करीबी लोगों से मनमुटाव होगा। वाद-विवाद भी हो सकता है। पराक्रम और पुरुषार्थ में कमी आएगी। मन विचलित रहेगा।

वृषभ: इस राशि के लोगों के लिए यह ग्रहण धन-हानि के योग बनाएगा। वाणी दूषित हो सकती है। परिवार में बड़े भाई से टकराव या उनकी तरफ से किसी प्रकार का कष्ट हो सकता है। साथ ही धन हानि का योग भी योग बनेगा। स्वास्थ्य से संबंधित भी कुछ न कुछ समस्या परेशान कर सकती है।

मिथुन: मिथुन राशि के जातकों पर इस ग्रहण का प्रभाव कुछ अच्छा नहीं पड़ेगा। स्वार्थवश किसी की हानि कर सकते हैं। ग्रहण के प्रभाव से मन बहुत अधिक विचलित रहेगा। साथ ही रात में बेचैनी होगी। दूर की बातों को सोचकर डर सकते हैं। इसके अलावा चोट-चपेट या पानी से भय पैदा हो सकता है। पानी के पास जाने से सावधान रहें।

कर्क: कर्क राशि के लोगों के यह सूर्य ग्रहण कष्टकारी साबित होगा। ग्रहण के दौरान यात्रा कष्टों से भरा रहेगा। अनावश्यक भटकाव उत्पन्न होगा। साथ ही फिजूलखर्ची बढ़ेगी। बीने सोचे-विचारे यात्रा कर सकते हैं।

सिंह: सिंह राशि के जातकों को आय में बाधा उत्पन्न होगी। हालांकि इनकम के लिए महत्वाकांक्षा बढ़ेगी। किसी तरह से आय बढ़े विचार मन में हर समय आएगा। जिस कारण गलत राह की ओर भी बढ़ सकते हैं।

कन्या: इस राशि के लोगों को कार्यस्थल पर बहुत अधिक परेशानी होने वाली है। बहुत से लोगों की नौकरी छूट सकती है। पिता यदि हैं तो उनके साथ वैचारिक मतभेद हो सकती है या उन्हें कष्ट हो सकता है। छोटी-छोटी बात पर गुस्सा आ सकता है। कार्यस्थल पर आपके अंदर में काम करने वालों से विचार नहीं मिलेंगे। जिस कारण मन-मस्तिष्क डिस्टर्व रहेगा। कार्यक्षेत्र की परेशानी घर पर भी परेशान करेगी।

तुला: तुला राशि के जातकों को इस ग्रहण काल में पिता से संबंधित कोई बड़ा कष्ट दे सकता है। परिवार के बुजुर्गों को स्वास्थ्य संबंधी समस्या रहेगी। मन विचलित रहेगा। भाग्यवश कोई काम रुक जाएगा। साथ ही दूसरों पर आश्रित काम रुक जाएंगे। भाग्य के कारण कुछ हानि होने का भी योग है। सूर्य ग्रहण से पलहे और 15 दिन बाद तक कोई बड़ा निवेश करने से बचें।

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली के आठवें भाव में यह ग्रहण लग रहा है। जिस कारण स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। ग्रहण काल में भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। साथ ही भाग्य के कारण कुछ न कुछ हानि भी हो सकती है। जल या गहरे पानी से मन में भाग उत्पन्न होगा। यह सूर्य ग्रहण स्वास्थ्य में कुछ न कुछ समस्या उत्पन्न करेगा। इसके अलावा कार्यस्थल पर भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

धनु: यह सूर्य ग्रहण आपकी राशि के सातवें भाव को प्रभावित करेगा। कार्य और व्यवसाय में कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है। जीवनसाथी के स्वास्थ्य में बड़ी समस्या आएगी। साझेदारी वाले कोई भी नए काम शुरू करने से बचें।

मकर: मकर राशि वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण औसत लाभ देने वाला साबित होगा। कर्ज की परेशानी दूर होगी। दोस्तों के साथ चल रहे मनमुटाव दूर होगा। जीवनसाथी के साथ जबरदस्त मेतभेद के योग हैं। लव-पार्टनर से चल रहा मेतभेद चरम पर रहेगा। खुद के स्वास्थ्य का खास ख्याल रखना होगा।

कुंभ: कुंभ लग्न की गर्भवती महिलाओं को इस सूर्य ग्रहण के दौरान विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस राशि के जातक को पढ़ाई कर रहे हैं उनका मन विचलित रहेगा। सोच में कुछ नकारात्मकता आएगी। संतान के कारण मन बहुत अशांत रह सकता है।

मीन: यह सूर्य ग्रहण आपकी कुंडली का चौथा भाव प्रभावित करेगा। जिस कारण चल-अचल संपत्ति की हानि का योग बनेगा। स्थाई संपत्ति से विवाद उत्पन्न हो सकता है। माता के स्वास्थ्य में समस्या उत्पन्न हो सकती है। पारिवारिक सुख में कमी होगी। परिवार में बहुत अधिक तनाव बना रहेगा।

