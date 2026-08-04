Surya Grahan On 12 August: साल 2026 का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण इस माह लगने वाला है। इसी बीच सोशल मीडिया में सदी के सबसे लंबे सूर्य ग्रहण को लेकर काफी चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि 12 अगस्त को लगने वाला सूर्य ग्रहण सदी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण है। ऐसे में काफी कंफ्यूजन बना हुआ है कि वास्तव में 12 अगस्त को ऐसा ब्लड मून होगा। जिसका इंतजार हर किसी को है। आइए जानते हैं 12 अगस्त को लगने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में सबकुछ….

हिंदू धर्म में ग्रहण का विशेष महत्व है। बता दें कि इस साल दो सूर्य और दो चंद्र ग्रहण लगने वाले हैं। ऐसे में सूर्य ग्रहण की बात करें, तो पहला होली पर लग चुका है। वहीं दूसरा सूर्य ग्रहण 12 अगस्त को लगने वाला है।

कब होगा सूर्य ग्रहण 2026 ( Solar Eclipse 2026 Date)

बता दें कि साल 2026 का दूसरा यानी आखिरी सूर्य ग्रहण 12 अगस्त 2026 को लगने वाला है। ये ग्रहण भारतीय समय के अनुसार रात 11 बजकर 17 मिनट पर शुरू होने वाला है, जो 13 अगस्त की सुबह 04 बजकर 25 मिनट तक रहेगा। ये ग्रहण कुल 5 घंटे 8 मिनट का हो सकता है।

12 अगस्त का सूर्य ग्रहण भारत में नजर आएगा कि नहीं? (Solar Eclipse Visible On 12 August)

बता दें कि 12 अगस्त 2026 को लगने वाला सूर्य ग्रहण रात के समय लग रहा है। इसलिए भारत में नजर नहीं आने वाला है। ये एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, जो ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी स्पेन, आर्कटिक क्षेत्र और स्पेन सहित यूरोप के कुछ हिस्सों में दिखाई दे सकता है।

क्या सूर्य ग्रहण 2026 पर दिन में छा जाएगा अंधेरा?

12 अगस्त 2026 को लगने वाला ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। ऐसे में चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक सकता है। जिसके कारण कुछ जगहों पर कुछ मिनटों के लिए दिन में ही पूरी तरह से अंधेरा छा सकता है। इन देशों में ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्पेन के उत्तरी भाग, पुर्तगाल के उत्तर-पूर्वी छोटे हिस्से, रूस के कुछ उत्तरी क्षेत्र आदि जगह शामिल है।

12 अगस्त के सूर्य ग्रहण में सूतक काल मान्य होगा कि नहीं? (Surya Grahan Sutak Kaal)

साल 2026 में लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आने वाला है। ऐसे में सूतक काल मान्य़ नहीं होगा। बता दें कि ग्रहण लगने से करीब 12 घंटे पहले से सूतक काल आरंभ हो जाता है। इस दौरान किसी भी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य करने की मनाही होती है और मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं।

2026 नहीं 2027 में दिखेगा सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण (Solar Eclipse on 2027)

बता दें कि 2 अगस्त 2026 को सदी का पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने वाला है। इस दौरान करीब 6 मिनट 22 सेकंड के लिए सूर्य पूर्ण रूप से ढक जाएगा, जिससे हर जगह अंधेरा छा जाएगा। टाइम एंड डेट के मुताबिक, भारतीय समय के अनुसार ये आंशिक सूर्य ग्रहण 2 अगस्त को दोपहर 1 बजे आरंभ होगा, जो शाम करीब 6 बजे समाप्त होगा। स्पेस डॉट कॉम के अनुसार, ऐसा सूर्य ग्रहण 2009 के बाद से 2027 में दिखेगा। इसके बाद साल 2114 पर दिखाई देने वाला है। इसलिए साल 2026 में ये सूर्य ग्रहण नहीं लगने वाला है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई सूर्य ग्रहण की जानकारी खगोलीय गणनाओं और ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है। चूंकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए धार्मिक दृष्टि से सूतक काल और अन्य नियम यहां अनिवार्य नहीं हैं। किसी भी ज्योतिषीय उपाय या व्यक्तिगत निर्णय के लिए विशेषज्ञ ज्योतिषी से सलाह लें। यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्य से साझा की गई है।