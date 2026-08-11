Surya Grahan 2026 Pregnancy Effect: साल 2026 का प्रमुख सूर्य ग्रहण 12 अगस्त को लगेगा। यह एक खगोलीय घटना होगी, जिसमें चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आकर सूर्य के प्रकाश को कुछ समय के लिए ढक देगा। इस सूर्य ग्रहण की पूर्ण अवस्था ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी रूस, स्पेन और पुर्तगाल के कुछ हिस्सों में दिखाई देगी, जबकि कई अन्य क्षेत्रों में आंशिक ग्रहण नजर आएगा। भारत इस ग्रहण के दृश्यता क्षेत्र में शामिल नहीं है। ऐसे में भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को इस ग्रहण को देखने के कारण आंखों पर पड़ने वाले किसी प्रत्यक्ष जोखिम का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि, ग्रहण को लेकर प्रचलित धार्मिक मान्यताओं और वैज्ञानिक तथ्यों को अलग-अलग समझना जरूरी है।

प्रसिद्ध ज्योतिषी, पंडित जगन्नाथ गुरु जी कहते हैं कि गर्भावस्था महिलाओं के लिए एक नाजुक समय होता है और मां और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कई तरह की सावधानियां बरती जाती हैं। एक प्राकृतिक घटना जो गर्भावस्था के दौरान चिंता बढ़ा सकती है वह है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। ऐसे में सूर्य की किरणों को आंशिक या पूर्ण रूप से अवरुद्ध कर देता है। जबकि सौर ग्रहण दुर्लभ और आकर्षक घटनाएं हैं। ये संभावित रूप से गर्भवती महिलाओं को विभिन्न तरीकों से प्रभावित कर सकते हैं।

सूर्य ग्रहण को लेकर गर्भवती महिलाओं के मन में अक्सर कई तरह के सवाल होते हैं। धार्मिक मान्यताओं में ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ विशेष सावधानियां बताई जाती हैं, वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण इससे अलग है। ऐसे में आइए जानते हैं कि 2026 के सूर्य ग्रहण का गर्भावस्था पर क्या असर माना जाता है और इस दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

भारत में नहीं दिखाई देगा सूर्य ग्रहण, गर्भवती महिलाओं पर क्या होगा असर?

बता दें कि 12 अगस्त 2026 का सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये ग्रहण रात करीब 9:04 से शुरू होगा और फिर रात के 1:28 पर समाप्त होगा। ऐसे में इसका असर गर्भवती महिलाओं पर नहीं देखने को मिलने वाला हैं। ऐसे में आप बिना किसी तनाव के अपने खानपान का विशेष ध्यान रख सकती हैं, जिससे अजन्मे बच्चे को किसी भी प्रकार की समस्या न हो। प्रेग्नेंसी के दौरान खानपान, आराम, नियमित जांच और डॉक्टर की सलाह का पालन इस समय सबसे महत्वपूर्ण है।

गर्भवती महिलाओं के लिए सूर्य ग्रहण का धार्मिक नजरिया

धार्मिक मान्यताओं में सूर्य ग्रहण को विशेष घटना मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय घर के अंदर रहने की सलाह दी जाती है। इसके साथ ही सूर्य को देखने से लेकर कई नियमों का पालन करने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि ग्रहण का गर्भ में पल रहे शिशु पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

हालांकि, इन मान्यताओं का वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इसलिए ग्रहण को लेकर डर या अनावश्यक तनाव लेने के बजाय गर्भवती महिलाओं को अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहिए।

सूर्य ग्रहण को लेकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या कहता है विज्ञान?

वैज्ञानिक रूप से सूर्य ग्रहण अपने आप में गर्भावस्था के लिए कोई विशेष खतरा नहीं माना जाता। सूर्य ग्रहण के दौरान मुख्य सावधानी सीधे सूर्य को देखने से जुड़ी होती है। बता दें कि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी (यूवी) किरणें निकलती हैं, जो आंखों के रेटिना को नुकसान पहुंचा सकती हैं। रेटिना आंखों के पीछे एक हल्की-संवेदनशील परत है जो दृष्टि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उचित नेत्र सुरक्षा के बिना सूर्य ग्रहण को देखने से, जैसे कि ग्रहण चश्मा या अन्य प्रमाणित सौर फिल्टर, सौर रेटिनोपैथी नामक स्थिति पैदा कर सकते हैं। जो सूर्य को देखने के कारण होने वाली रेटिनल क्षति का एक रूप है। सौर रेटिनोपैथी के परिणामस्वरूप धुंधली दृष्टि, अंधे धब्बे और गंभीर मामलों में स्थायी दृष्टि हानि हो सकती है। नासा (NASA) भी आंशिक ग्रहण के दौरान बिना उचित आंखों की सुरक्षा के सूर्य को सीधे देखने से मना करता है।

गर्भवती महिलाओं के लिए सौर रेटिनोपैथी से जुड़े जोखिम विकासशील भ्रूण तक बढ़ सकते हैं। भ्रूण की आंखें गर्भावस्था के शुरुआती चरणों में विशेष रूप से विकिरण के प्रति संवेदनशील होती हैं, क्योंकि उस समय आंखें बन रही होती हैं। अध्ययनों से पता चला है कि गर्भावस्था के दौरान विकिरण के उच्च स्तर के संपर्क में, जिसमें सूर्य ग्रहण के दौरान सूरज को घूरने से यूवी विकिरण भी शामिल है। ऐसे में आंखों की असामान्यताएं, मोतियाबिंद और अन्य जन्म दोषों सहित विकासात्मक मुद्दों का खतरा बढ़ सकता है।

सूर्य ग्रहण को लेकर तनाव भी बढ़ा सकता है परेशानी

गर्भावस्था के दौरान शरीर में कई तरह के हार्मोनल और भावनात्मक परिवर्तन होते हैं। ऐसे में सूर्य ग्रहण को लेकर डर, अफवाह या सामाजिक दबाव अनावश्यक तनाव बढ़ा सकता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को ग्रहण से जुड़ी अपुष्ट बातों पर विश्वास करने के बजाय अपने डॉक्टर की सलाह को प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर ग्रहण को लेकर किसी तरह की चिंता या डर महसूस हो रहा है, तो परिवार के सदस्यों या चिकित्सक से बात करना बेहतर रहेगा। गर्भावस्था के दौरान लंबे समय तक तनाव विभिन्न प्रतिकूल परिणामों से जुड़ा हुआ है, जिसमें समय से पहले जन्म, जन्म के समय कम वजन और बच्चे के विकास में देरी शामिल है।

सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं रखें इन बातों का ध्यान

अगर आपके क्षेत्र में सूर्य ग्रहण दिखाई दे रहा है, तो बिना प्रमाणित सोलर फिल्टर के सूर्य को सीधे न देखें।

सामान्य धूप के चश्मे सूर्य ग्रहण देखने के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते।

ग्रहण देखने के लिए घर से बाहर निकलते समय आंखों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें।

अनावश्यक तनाव और डर से बचें तथा अपनी दिनचर्या सामान्य रखें।

पर्याप्त आराम करें और पौष्टिक खानपान पर ध्यान दें।

गर्भावस्था से जुड़ी किसी भी परेशानी या चिंता की स्थिति में डॉक्टर से सलाह लें।

धार्मिक मान्यताओं का पालन करना चाहती हैं तो ऐसा करते समय अपनी सेहत और डॉक्टर की सलाह को प्राथमिकता दें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में सूर्य ग्रहण और गर्भावस्था से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं एवं ज्योतिषीय विचारों की जानकारी दी गई है। इन मान्यताओं का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। गर्भावस्था से संबंधित किसी भी स्वास्थ्य समस्या, सावधानी या निर्णय के लिए योग्य चिकित्सक की सलाह को प्राथमिकता दें। लेख में दी गई जानकारी को चिकित्सकीय सलाह के रूप में न लें