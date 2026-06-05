Surya Grahan Kab Hai 2026, Solar Eclipse Date Time in India: सूर्य ग्रहण एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है, जिसे वैज्ञानिक और ज्योतिषीय दोनों दृष्टिकोणों से विशेष माना जाता है। साल का पहला सूर्य ग्रहण फरवरी माह में लग चुका है और अब साल का आखिरी सूर्य ग्रहण अगस्त माह में लगने वाला है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन ये सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ग्रहण के समय सूर्य कर्क राशि में गुरु बृहस्पति के साथ विराजमान रहेंगे। आइए जानते हैं ये सूर्य ग्रहण भारत में नजर आएगा कि नहीं। इसके साथ ही जानें सूर्य ग्रहण का समय, सूतक काल से लेकर राशियों पर असर तक…

साल के दूसरे सूर्य ग्रहण 2026 तारीख और समय ( Solar Eclipse 2026 Date and Time)

बता दें कि साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण 12 अगस्त हो लगने वाला है, जो रात रात 09:04 बजे आरंभ होगा और समापन 13 अगस्त को सुबह 04:25 बजे होगा। यह एक वलयाकार सूर्य ग्रहण (Annular Solar Eclipse) होगा।

सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की स्थिति

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहण के समय सूर्य कर्क राशि में संचरण कर रहे होंगे। जहां पर गुरु भी उच्च के होंगे। ऐसे में दोनों ग्रहों की युति से शुक्रादित्य योग का निर्माण होगा। इसके साथ ही सूर्य अश्लेषा नक्षत्र में विराजमान होंगे।

क्या भारत में नजर आएगा सूर्य ग्रहण?

साल का आखिरी सूर्य ग्रहण रात के समय आरंभ होने वाला है। इसलिए ये भारत में नजर नहीं आने वाला है। हालांकि ज्योतिष के अनुसार, इस सूर्य ग्रहण का असर 12 राशियों के साथ-साथ वैश्विक स्तर में देखने को मिलने वाला है।

सूतक काल मान्य होगा कि नहीं

शास्त्रों के अनुसार, सूर्य ग्रहण आरंभ होने के करीब 12 घंटे पहले से सूतक काल आरंभ हो जाता है, जो समापन के साथ समाप्त हो जाता है। सूतक काल के दौरान किसी भी तरह के मांगलिक, शुभ काम नहीं होते हैं और मंदिरों के भी कपाट बंद कर दिए जाते हैं। ग्रहण के समापन के बाद गंगाजल, सफाई करने के साथ मंत्रों के साथ मंदिरों के द्वार पुन: खोले जाता है। हालांकि, साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आने वाला है। ऐसे में सूतक काल मान्य नहीं होगा।

किन-किन जगहों पर दिखाई देगा ये सूर्य ग्रहण

साल का आखिरी सूर्य ग्रहण ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी स्पेन, आर्कटिक क्षेत्र और स्पेन सहित यूरोप के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा।

सूर्य ग्रहण का राशियों पर असर

साल का आखिरी सूर्य ग्रहण कर्क राशि में लगने वाला है। ऐसे में 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से प्रभाव देखने को मिलने वाला है। मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, धनु राशि के जातकों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है। नौकरी और बिजनेस में भी कई चुनौतियां आ सकती है। वहीं वृषभ, कन्या, तुला, वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक असर देखने को मिलने वाला है। आर्थिक स्थिति अच्छी होने के साथ-साथ मान-सम्मान में वृद्धि हो सकती है। मानसिक तनाव थोड़ा कम हो सकता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई सूर्य ग्रहण की जानकारी खगोलीय गणनाओं और ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है। चूंकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए धार्मिक दृष्टि से सूतक काल और अन्य नियम यहां अनिवार्य नहीं हैं। किसी भी ज्योतिषीय उपाय या व्यक्तिगत निर्णय के लिए विशेषज्ञ ज्योतिषी से सलाह लें। यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्य से साझा की गई है।