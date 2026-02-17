Surya Grahan 2026 Solar Eclipse 17 February 2026 February Solar Eclipse 2026 Annular Solar Eclipse 2026 Solar Eclipse timings India, Solar Eclipse visibility in India: वैदिक पंचांग के अनुसार सूर्य और चंद्र ग्रहण समय- समय पर पड़ते रहते हैं, जिसका प्रभाव मानव जीवन के साथ देश- दुनिया पर देखने को मिलता है। आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण 17 फरवरी, मंगलवार के दिन धनिष्ठा नक्षत्र में लगेगा। यह ग्रहण कुंभ राशि में लगने जा रहा है। साथ ही इस ग्रहण के समय मंगल अस्त रहेंगे। वहं मंगल का अष्टम भाव में होना सामान्यतः तनाव या उग्र स्थिति का संकेत देता है, लेकिन मंगल के अस्त होने से उसकी तीव्रता कम मानी जाती है। ऐसे में इस ग्रहण का प्रभाव सभी राशियों के जातकों पर पड़ेगा। आइए जानते हैं ग्रहण का 12 राशियों पर प्रभाव और ग्रहण टाइमिंग…

सूर्य ग्रहण कितने बजे लगेगा? (Surya Grahan 2026 kitne baje lagega)

वैदिक पंचांग के अनुसार सूर्य ग्रहण दोपहर 3 बजकर 26 मिनट पर आरंभ होगा। साथ ही इसका मध्य टाइम शाम 5 बजकर 40 मिनट पर रहेगा और ग्रहण शाम 7 बजकर 57 मिनट पर अंत होगा। कुल मिलाकर इसकी अवधि 4 घंटे 32 मिनट की होगी।

क्या भारत में सूतक काल लगेगा? (Surya Grahan 2026 Sutak kaal timing)

शास्त्रों के मुताबिक सूर्यग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने से 12 घंटे पहले ही लग जाता है। ऐसे में 16 तारीख की मध्य रात्रि भारतीय समय अनुसार, 3 बजकर 26 मिनट पर ही सूतक काल शुरू हो जाएंगे। यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। शास्त्रों के अनुसार, ग्रहण का प्रभाव वहीं माना जाता है जहां वह दिखाई देता है। इसलिए भारत में इस ग्रहण का सूतक मान्य नहीं होगा। मतलब मंदिरों के पट बंद नहीं होंगे, खाना-पीना सामान्य रहेगा।

रिंग ऑफ फायर का नजारा (Ring Of Fire)

सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा, सूर्य के करीब 95% हिस्से को ढक देगा। मतलब सूर्य का सिर्फ बाहरी किनारा ही चमकता हुआ नजर आएगा। जब यह स्थिति बनेगी तो आसमान में ऐसा दृश्य दिखेगा जैसे सूर्य के चारों ओर चमकती हुई आग की गोल अंगूठी की तरह दिखाई देगा। इसी वजह से इसे ‘रिंग ऑफ फायर’ कहा जा रहा है। यह नजारा करीब 2 मिनट 21 सेकंड तक रहेगा।

सूर्य ग्रहण का 12 राशियों पर प्रभाव

सूर्य ग्रहण मेष, कन्या, वृश्चिक, धनु और मकर राशि के लोगों को शुभ साबि हो सकता है। इस दौरान आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं। आपको अपनी वाणी और मेहनत का भी लाभ मिलेगा। पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा। नौकरी करने वालों के लिए समय अनुकूल रहेगा और आय में वृद्धि के संकेत भी मिल रहे हैं। साथ ही बेरोजगार लोगों को नौकरी मिल सकती है। साथ ही व्यापारियों को अच्छा धनलाभ हो सकता है।

वहीं वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, तुला, कुंभ और मीन राशि वालों को नुकसानदायक साबित हो सकता है। इस समय आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही निवेश सोच समझकर करना चाहिए। वहीं पारिवारिक जीवन में समस्याएं सामने आ सकती हैं और इस दौरान आपके क्रोध में वृद्धि होने की आशंका है। साथ ही कुछ फिजूल खर्चे बढ़ सकते हैं। इसलिए बजट बनाकर चलें।

