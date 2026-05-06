Surya Grahan 2026 Horoscope (सूर्य ग्रहण 2026 का 12 राशियों पर असर): ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण को महत्वपूर्ण माना जाता है। 12 अगस्त को होने वाला सूर्य ग्रहण विशेष माना जा रहा है, क्योंकि ये इस साल का सबसे लंबा ग्रहण है। इसे रिंग ऑफ फायर कहा जाएगा, क्योंकि यह वलयाकार रूप में दिखाई देगा। यह घटना वैज्ञानिकों और ज्योतिषियों दोनों के लिए शोध और चर्चा का विषय बनी हुई है। बता दें कि साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण श्रावण मास की कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि यानी हरियाली अमावस्या के दिन लगने वाला है। इस दिन पुष्य नक्षत्र होगा जो शनि का नक्षत्र है। इसके अलावा मंगल आर्द्रा नक्षत्र में होंगे, जो राहु से संबंधित है। ऐसे में इसे शनि, मंगल और राहु का विशेष प्रभाव देखने को मिलने वाला है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं साल के सबसे लंबे सूर्य ग्रहण का मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि पर सूर्य ग्रहण ग्रहण का असर…

बता दें कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य कर्क राशि में विराजमान होंगे। इसके साथ ही पाप कर्तरी योग भी बन रहा है, क्योंकि कर्क राशि के आगे-पीछे पाप ग्रह स्थित होकर उसे प्रभावित करेंगे। राहु अष्टम भाव में और केतु द्वितीय भाव में होने से स्थिति रहेंगे। इसके अलावा गुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में होंगे लेकिन अस्त होंगे। ऐसे में इसका प्रभाव पूर्ण रूप से नहीं होगा। जबकि शुक्र की बात करें, तो वह अपनी नीच राशि कन्या में विराजमान होंगे।

कब लगेगा साल का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण (Surya Grahan 2026 Date)

बता दें कि सूर्य ग्रहण 12 अगस्त की रात 9:04 बजे शुरू होकर 13 अगस्त सुबह 4:25 बजे तक रहेगा। ज्योतिष में लंबी अवधि वाला ग्रहण माना जा रहा है। ऐसे में इसका असर काफी समय तक देखने को मिलने वाला है।

किन-किन जगहों पर दिखाई देगा ये सूर्य ग्रहण

बता दें कि यह ग्रहण ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी स्पेन, आर्कटिक क्षेत्र और स्पेन सहित यूरोप के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा।

भारत में नहीं दिखाई देगा सूर्य ग्रहण (Solar Eclipse 2026 In India)

बता दें कि साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। इसलिए सूतक काल मान्य नहीं होगा। लेकिन सूर्य ग्रहण के कारण 12 राशियों पर इसका असर देखने को मिल सकता है।विशेष रूप से कर्क राशि इस ग्रहण से सबसे अधिक प्रभावित होगी, क्योंकि ग्रहण इसी राशि में लग रहा है। ऐसे में इस राशि के जातकों को मानसिक और शारीरिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा सिंह राशि के जातकों पर भी इसका प्रभाव काफी अधिक रहने वाला है, क्योंकि इस राशि के स्वामी स्वयं सूर्य है।

सूर्य ग्रहण का 12 राशियों पर असर (Solar Eclipse Effect On Zodiac Sign)

मेष राशि पर सूर्य ग्रहण का असर (Aries Zodiac)

इस राशि के जातकों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा घर-परिवार में अशांति रह सकती है। ऐसे में धैर्य, संयम के साथ रहने की कोशिश करेंगे।

वृषभ राशि पर सूर्य ग्रहण का असर (Taurus Zodiac)

इस राशि में सूर्य ग्रहण का कोई बड़ा नकारात्मक प्रभाव नहीं देखने को मिलने वाला है। इस राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है।

मिथुन राशि पर सूर्य ग्रहण का असर (Gemini Zodiac)

सूर्य ग्रहण के कारण इस राशि के जातकों को इस समय में संघर्ष और मानसिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए थोड़ा सतर्क रहने की कोशिश करें।

कर्क राशि पर सूर्य ग्रहण का असर (Cancer Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए ये अवधि थोड़ी कष्टकारी हो सकती है। इस राशि के जातकों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। किसी न किसी बीमारी के भी शिकार हो सकते हैं। ऐसे में सेहत का विशेष ख्याल रखें।

सिंह राशि पर सूर्य ग्रहण का असर (Leo Zodiac)

सिंह राशि को भी सावधानी बरतने की जरूरत है, खासकर व्यक्तिगत जीवन में। पैसों और रिश्तों से जुड़े मामलों में धैर्य और सोच-समझकर ही विचार करें।

कन्या राशि पर सूर्य ग्रहण का असर (Virgo Zodiac)

इस राशि के जातकों को कई क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है। इस राशि के जातकों के आय में वृद्धि हो सकती है। कई कार्यों में सफलता हासिल हो सकती है। इसके अलावा शत्रुओं पर विजय मिल सकती है।

तुला राशि पर सूर्य ग्रहण का असर (Libra Zodiac)

तुला राशि के लिए यह समय अत्यंत शुभ माना गया है, जिसमें सुख-सुविधाओं और सफलता की प्राप्ति हो सकती है।

वृश्चिक राशि पर सूर्य ग्रहण का असर (Scorpio Zodiac)

इस राशि के जातकों के ऊपर सूर्य ग्रहण का मिश्रित परिणाम देखने को मिलने वाला है। ऐसे में इस राशि के जातकों को धन लाभ के साथ नौकरी-बिजनेस में लाभ हो सकता है। लेकिन शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें।

धनु राशि पर सूर्य ग्रहण का असर (Sagittarius Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए सूर्य ग्रहण कई परेशानियां लेकर आ सकता है। किसी भी प्रकार का बिजनेस डील, पैसों का लेनदेन करने से पहले अच्छे से सोच-विचार कर लें। इसके अलावा आपका अध्यात्म की ओर झुकाव हो सकता है।

मकर राशि पर सूर्य ग्रहण का असर (Capricorn Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए सूर्य ग्रहण का असर अनुकूल रहने वाला है। नौकरी-व्यापार में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलने वाला है। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी छोटी समस्याएं हो सकती हैं।

कुंभ राशि पर सूर्य ग्रहण का असर (Aquarius Zodiac)

इस राशि के जातकों को इस अवधि में थोड़ा सजग रहने की जरूरत है। इस राशि के छठे भाव में सूर्य ग्रहण होने वाला है। ऐसे में इस राशि के जातकों के दांपत्य जीवन में थोड़ी परेशानियां आ सकती है। इसके अलावा मानसिक तनाव से जुड़े मुद्दों का सामना करना पड़ सकता है।

मीन राशि पर सूर्य ग्रहण का असर (Pisces Zodiac)

मीन राशि के लिए सूर्य ग्रहण सामान्य से बेहतर है, हालांकि संतान और शिक्षा से जुड़े विषयों में चिंता हो सकती है, लेकिन पूर्व कर्मों का लाभ भी मिलने लगेगा।

सूर्य ग्रहण के शुभ फलों के लिए उपाय

सूर्य ग्रहण का शुभ असर पाने के लिए सभी राशियों के जातक ग्रहण के समय विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के साथ सूर्य मंत्र का जाप करें। इसके अलावा नियमित रूप से सूर्य को जल अर्पित करें।

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