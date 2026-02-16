Surya Grahan 2026 date: वैदिक ज्योतिष अनुसार समय- समय पर सूर्य और चंद्र ग्रहण पड़ते रहते हैं, जिसका प्रभाव मानव जीवन के साथ देश- दुनिया पर पड़ता है। आपको बता दें कि 17 फरवरी को वलयाकार सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है। यह ग्रहण शनि के स्वामित्व वाली राशि कुंभ में पड़ेगा। साथ ही इस दिन बुधादित्य राजयोग, लक्ष्मी नारायण राजयोग, शुक्रादित्य राजयोग और चंद्र, मंगल की युति से महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में इन राजयोगों के बनने से कुछ राशियों की किस्मत चमक सकती है। साथ ही करियर और कारोबार में तरक्की मिल सकती है। आइए जानते हैं ये लकी राशियां कौन सी हैं…

Surya Grahan 2026: 17 फरवरी को पड़ेगा सूर्य ग्रहण, ज्योतिष अनुसार गर्भवती महिलाएं इन बातों का रखें विशेष ख्याल

मकर राशि (Makar Zodiac)

आप लोगों के लिए सूर्य ग्रहण लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। इस समय आपको काम- कारोबार में तरक्की मिल सकती है। साथ ही नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। वहीं जो लोग अपना खुद का काम या बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें इस दौरान धन लाभ के ऐसे अवसर मिलेंगे जो उनकी आर्थिक स्थिति को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगी। वहीं इस समय आप कोई वाहन या प्रापर्टी खरीदने की सोच सकते हैं।

Falgun Amavasya 2026 Date: 16 या 17 फरवरी किस दिन है फाल्गुन अमावस्या, जानिए तिथि, दान- स्नान का शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व

मिथुन राशि (Mithun Zodiac)

सूर्य ग्रहण मिथुन राशि के जातकों को सकारात्मक सिद्ध हो सकता है। इस समय आपकी आय के नए- नए स्त्रोत बन सकते हैं। साथ ही आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। वहीं साहस और पराक्रम बढ़ेगा। वहीं घर के सभी सदस्यों के बीच प्रेम और तालमेल बढ़ेगा, जिससे मानसिक शांति प्राप्त होगी। साथ ही इस दौरान व्यापारियों को अच्छा धनलाभ हो सकता है। वहीं आप किसी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं।

सिंह राशि (Leo Zodiac)

आप लोगों के लिए सूर्य ग्रहण लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। इस समय आपकी दैनिक इनकम में वृद्धि हो सकती है। साथ ही आप देश- विदेश की यात्रा कर सकते हैं। वहीं आपको सोची हुई योजनाएं सफल होंगी। साथ ही इस दौरान बेरोजगार लोगों को नौकरी मिल सकती है। वहीं इस समय आपको कार्यों में किस्मत का साथ मिलेगा। साथ ही रुके हुए कार्य बनेंगे। साथ ही इस अवधि में आपको निवेश से लाभ हो सकता है।

यह भी पढ़ें:

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।