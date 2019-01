न्यू ईयर 2019 का पहला सूर्य ग्रहण लग चुका है। यह ग्रहण अमावस्या के दिन लगा है, इसलिए भारत के लोग इस ग्रहण को नहीं देख सकेंगे। लेकिन टोक्यो में ग्रहण की धुंधली छवि दिखाई दी है।

It's cloudy in Tokyo for the first time in a week. Sod's law but fortunately managed to catch the partial #SolarEclipse pic.twitter.com/0nxjaJKhkT