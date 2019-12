Surya Grahan 2019 Date, Timings in India: 3 दिन बाद लगेगा साल का आखिरी सूर्य ग्रहण, जानिए इसके बारे में पूरी डिटेल

Surya Grahan or Solar Eclipse December 2019 Date and Time in India: साल का आखिरी सूर्य ग्रहण 26 दिसंबर दिन गुरुवार को लगने जा रहा है। ये वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा। जिसमें सूर्य एक आग की अंगूठी की तरह नजर आयेगा। भारतीय समयानुसार यह ग्रहण सुबह 8 बजकर 17 मिनट से शुरू होकर 10 बजकर 57 मिनट तक रहेगा। इस ग्रहण को भारत समेत श्रीलंका, सऊदी अरब, सुमात्रा तथा बोर्नियो में देखा जा सकेगा। वलयाकार सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आने के बावजूद भी पृथ्वी को पूरी तरह से अपनी छाया में नहीं ले पाता जिस कारण सूर्य का बाहरी हिस्सा प्रकाशित रह जाता है।

ऊटी, मंगलुरु, कासरगोड, करूर, कोझिकोड, कोयम्बटूर, शिवगंगा, तिरुचिरापल्ली, अल होफुफ तथा सिंगापुर में वलयाकार सूर्यग्रहण दिखाई देगा। तो वहीं आंशिक सूर्य ग्रहण नई दिल्ली, पुणे, जयपुर, लखनऊ, कानपुर, नागपुर, इन्दौर, ठाणे, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, सूरत, भोपाल, विशाखापट्टनम, पुणे, जयपुर, पुणे, जयपुर, लखनऊ, कानपुर, नागपुर, इन्दौर, ठाणे, लखनऊ, कानपुर, नागपुर, इन्दौर, ठाणे, पटना, लुधियाना, आगरा, रियाद, कराची, कुआलालम्पुर में दिखाई देगा।

सूर्य ग्रहण और सूतक काल का समय (Surya Grahan Date, Time, Sutak):

ग्रहण प्रारम्भ काल – 08:17 ए एम

परमग्रास – 09:31 ए एम

ग्रहण समाप्ति काल – 10:57 ए एम

खण्डग्रास की अवधि – 02 घण्टे 40 मिनट्स 06 सेकण्ड्स

सूतक प्रारम्भ – 05:31 पी एम, दिसम्बर 25

सूतक समाप्त – 10:57 ए एम