Surya Grahan 2019 Dates and Time in India in Hindi, Solar Eclipse January 2019 in India Timings: नए साल यानी कि 2019 के पहले हफ्ते में ही ग्रहण लगने जा रहा है। यह सूर्य ग्रहण होगा। खगोलविदों के अनुसार, साल 2019 का पहला सूर्य ग्रहण 6 जनवरी, दिन रविवार को लग रहा है। हालांकि 5 जनवरी, दिन शनिवार से ही सूतक काल आरंभ हो जाएगा। क्योंकि शास्त्रों के मुताबिक सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पहले ही सूतक काल आरंभ हो जाता है। साल के पहले सूर्य ग्रहण का आरंभ 6 तारीख की सुबह 5:04 बजे से होगा। ग्रहण का मध्यकाल सुबह 7:11 बजे होगा और यह 9:18 बजे पर समाप्त होगा। आरंभ काल 6 तारीख की सुबह 5:04 बजे होने की वजह से सूतक 5 तारीख की शाम 5:04 बजे ही शुरू हो जाएगा।

खगोल विज्ञान के जानकारों का कहना है कि साल का पहला सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। ऐसे में भारत के खगोल प्रेमियों को निराशा हो सकती है। बता दें कि मध्य-पूर्व चीन, जापान, उत्तरी तथा दक्षिणी कोरिया, उत्तर-पूर्वी रूस, मध्य-पूर्वी मंगोलिया, प्रशांत महासागर ,अलास्का के पश्चिमी तटों वाले क्षेत्रों में इसका प्रभाव सर्वाधिक होगा। आमतौर पर ग्रहण(सूर्य या चंद्र ग्रहण) के दौरान पूजा-पाठ और धार्मिक अनुष्ठान करने की मनाही होती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। ज्योतिष के अनुसार, सूर्य ग्रहण के दिन अमावस्या है और भारत में यह दृश्य भी नहीं है। ऐसे में ग्रहण काल को सूतक से मुक्त होगा।

उल्लेखनीय है कि साल 2019 में कुल तीन सूर्य ग्रहण लगने वाले हैं। पहला सूर्य ग्रहण 6 जनवरी को लग रहा है। इसके बाद दूसरा जुलाई महीने की 2 तारीख को लगेगा। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण दिसंबर महीने की 26 तारीख को होगा। इस प्रकार से यह साल खगोल प्रेमियों के लिए काफी रोमांचकारी है। खगोल प्रेमी इनका इंतजार कर रहे हैं। ज्योतिष में रुचि रखने वालों के लिए भी साल का पहला सूर्य ग्रहण काफी महत्वपूर्ण है। ग्रहण के समय सूर्य धनु राशि में होगा और सूर्य के साथ शनि, बुध और चंद्रमा भी इसी राशि में मौजूद होंगे। ज्योतिष में इसका व्यापक असर पड़ने की बात कही गई है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App