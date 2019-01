Surya Grahan 2019 Dates and Time in India, Partial Solar Eclipse 2019 January Date and Timings in India: साल 2019 का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है। इस साल की ऐसी पहली खगोलीय घटना 06 जनवरी, दिन रविवार को हो रही है। भारत में रह रहे खगोल प्रेमियों को इस बार थोड़ी निराशा हो सकती है। क्योंकि यहआंशिक सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देखा। साल 2019 के पहले सूर्य ग्रहण का प्रभाव उत्तर-पूर्वी एशिया और उत्तरी पैसिफिक देशों रहेगा। यानी कि इसे जापान, कोरिया, मंगोलिया, ताइवान, रूस और चीन के पूर्वी छोर के अलावा अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में भी देखा जा सकेगा। खगोलविदों का कहना है कि बीजिंग में सूर्य का 20 फीसदी, टोक्यों में 30 फीसदी और व्लादिवोस्टक में 37 फीसदी हिस्सा चंद्रमा के पीछे छिप जाएगा। बता दें कि भारतीय समयानुसार ग्रहण सुबह 5.04 बजे पर शुरू होगा और 9.18 बजे खत्म होगा।

साल 2019 में कुल तीन सूर्य ग्रहण लगने वाले हैं। पहला ग्रहण 06 जनवरी, दूसरा 02 जुलाई और तीसरा 26 दिसंबर को लगेगा। साल के अंतिम दिनों में यानी कि 26 दिसंबर को लगने वाले सूर्य ग्रहण को भारत में भी देखा जा सकता है। यह आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। इसका प्रभाव 2 घंटे, 40 मिनट और 6 सेकेंड तक रहेगा। इसकी शुरुआत सुबह 8.17 बजे होगी और 10.57 बजे खत्म हो जाएगा। 26 दिसंबर को लगने वाले आंशिक सूर्य ग्रहण का प्रभाव दक्षिण भारत में ज्यादा होगा। इसे कन्नूर, कोझीकोड, मदुरै और त्रिशूर क्षेत्रों में साफ तौर पर देखा जा सकेगा। हालांकि इसके लिए मौसम का साफ रहना जरूरी है।

बता दें कि चंद्रमा के पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाने की वजह से यह खगोलीय घटना होती है। इस स्थिति में पृथ्वी से सूर्य का दिखना आंशिक या संपूर्ण रूप से कुछ समय के लिए बंद हो जाता है। इस घटनाक्रम को सूर्य ग्रहण के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में ग्रहण(सूर्य या चंद्र ग्रहण) को लेकर कई सारी मान्यताएं प्रचलित हैं। इस वजह से हमारे देश में ग्रहण को महज एक खगोलीय घटना ही नहीं माना जाता। बल्कि ग्रहण लगने पर लोग कई तरह की सावधानियां बरतते हैं। इन सावधानियों से ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से बचने की मान्यता है।

