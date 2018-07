Surya Grahan 2018 Date and Time Live Update, Solar Eclipse 2018 India Live: सूर्य ग्रहण लगने से पहले दूध-दही जैसी चीजों में तुलसी के पत्ते डालकर रखने चाहिए।

Surya Grahan July 2018 Dates and Time in India LIVE, Solar Eclipse 2018 India Date and Time: सूर्य ग्रहण 2018, 13 जुलाई मतलब कल है। सूर्य ग्रहण 2018 से पहले और ग्रहण के दौरान कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना होता है। कल साल का दूसरा सूर्य ग्रहण है। भारतीय समयानुसार ग्रहण सुबह 7 बजकर 18 मिनट 23 सेकेंड से शुरू होगा। ग्रहण का माध्यम काल 8 बजकर 13 मिनट 05 सेकेंड पर होगा और मोक्ष 9 बजकर 43 मिनट 44 सेकेंड पर होगा। सूर्य ग्रहण लगने से पहले दूध-दही जैसी चीजों में तुलसी के पत्ते डालकर रखने चाहिए।

जिस वक्‍त सूर्य ग्रहण लगा होता है उस अवधि को सूतक काल कहते हैं, ज्योतिषियों के अनुसार सूतक का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा भी कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय सोना और खाना नहीं चाहिए। ग्रहण के दौरान मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। आपको बता दें कि ग्रहण खत्म होने के बाद सबसे पहले नहाना चाहिए और फिर गरीबों और जरूरतमंदो को दान दक्षिणा देनी चाहिए। ग्रहण का असर राशियों पर भी पड़ता है।