Samsaptak Yog 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के राजा सूर्य को प्रभावी ग्रह माना जाता है, जो हर माह राशि परिवर्तन करते है। सूर्य को आत्मा, पिता, स्वास्थ्य,आत्मविश्वास, मान-सम्मान, उच्च पद, सरकारी लाभ और नेतृत्व क्षमता आदि का कारक माना जाता है। ऐसे में सूर्य की स्थिति में बदलाव का असर 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से अवश्य देखने को मिलता है। मार्च माह में सूर्य की स्थिति में बदलाव काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दरअसल, सूर्य 15 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करेंगे। जहां पर वह अपने पुत्र और शत्रु ग्रह शनि के साथ युति करेंगे। इसके अलावा सिंह राशि में विराजमान केतु के साथ संयोग करके समसप्तक योग का भी निर्माण कर रहे हैं।

सूर्य और केतु के संयोग से बना समसप्तक योग कई राशि के जातकों के लिए लाभकारी हो सकता है, तो कई राशियों को संभलकर रहने की जरूरत है। आइए पंडित केपी शुक्ल के अनुसार ऐसा संयोग करीब 18 साल के बाद ही बनता है, क्योंकि राहु के एक राशि में दोबारा आने में इतना वक्त लग जाता है। सूर्य-केतु के संयोग से बना समसप्तक योग किन राशियों के लिए लाभकारी हो सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। जानें इन भाग्यशाली राशियों के बारे में…

द्रिक पंचांग के अनुसार, ग्रहों के राजा सूर्य 15 मार्च 2026, रविवार को 01:08 ए एम बजे मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 14 अप्रैल 2026, मंगलवार को 09:38 ए एम बजे तक रहेंगे। इस दौरान वह केतु के साथ समसप्तक योग का निर्माण करेंगे। बता दें कि समसप्तक योग तब बनता है जब दो ग्रह एक-दूसरे से सातवें भाव (180 डिग्री) में स्थित होते हैं और एक-दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। ऐसे में कन्या राशि में केतु और मीन राशि में सूर्य विराजमान होंगे। जहां सूर्य सिंह राशि को और केतु मीन राशि को देख रहे हैं।

वृश्चिक राशि (Vrashchik Zodiac)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य-केतु का समसप्तक योग कई मायनों में खास हो सकता है। इस राशि के जातकों को करियर के क्षेत्र में काफी लाभ मिल सकता है। करियर में बदलाव से लेकर एक नई दिशा की ओर अग्रसर हो सकते हैं। नौकरीपेशा जातकों को उनकी मेहनत और बनाई गई रणनीति के कारण सफलता हासिल हो सकती है। पद-प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। प्रमोशन के साथ इंक्रीमेंट के भी योग बन रहे हैं।

केतु के कारण व्यापार में कुछ बदलाव हो सकते हैं। अच्छी रणनीति के कारण आपको आने वाले समय में अच्छा मुनाफा हो सकता है। आपको नया व्यापार शुरू करने की प्रेरणा भी मिल सकती है। समाज में मान-सम्मान की भी वृद्धि हो सकती है।

इस अवधि मेें आर्थिक स्थिति भी अच्छी जा सकती है। धन अर्जित करने के कई मौके मिल सकते हैं। इसके साथ ही भविष्य के लिए बचत कर पाने में सफल होंगे।

व्यक्तिगत तौर पर, जीवनसाथी के प्रति आपका दृष्टिकोण अच्छा रहने वाला है। ऐसे में आपका रिश्ता मजबूत हो सकता है।

स्वास्थ्य के लिहाज से भी ये अवधि जा सकती है। आप अधिक आत्मविश्वास और ऊर्जावान महसूस कर सकते।

उपाय –शुभ फलों के लिए मंगलवार को हनुमान जी की पूजा के साथ चालीसा का पाठ करें। इसके अलावा सफेद चीजों का दान करना लाभकारी हो सकता है।

कुंभ राशि (Kumbh Zodiac)

कुंभ राशि के जातकों के लिए भी सूर्य-केतु का समसप्तक योग लाभकारी हो सकता है। इस राशि में गुरु की भी शुभ दृष्टि पड़ रही है। ऐसे में आप सही निर्णय लेने में समर्थ हो सकते हैं। पुराने अटके हुए काम धीरे-धीरे सुधर सकते हैं। इस राशि के दूसरे भाव में सूर्य विराजमान होंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों के नए मित्र बन सकते हैं।

करियर के क्षेत्र में काफी लाभ मिल सकता है। नई नौकरी के भी योग बन रहे हैं। ऐसे में आप संतुष्ट नजर आ सकते हैं। पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि के भी योग बन रहे हैं।

व्यापार के लिए भी ये अवधि लाभकारी हो सकती है। आपको अपने व्यवसाय में प्रगति कर सकते हैं। नई रणनीतियां बनाकर काफी पैसा कमा सकते हैं।

आर्थिक स्थिति की बात करें तो आय के नए स्त्रोत खुल सकते हैं। इसके साथ ही भविष्य में बचत कर पाने में सफल हो सकते हैं।

स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। आप ऊर्जा से भरपूर रह सकते हैं। प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी रहने वाली है।

11 मार्च से सिंह, तुला और कुंभ राशि के जातकों के लिए सकारात्मक समय के संकेत, देवताओं के गुरु बृहस्पति चलेंगे सीधी चाल

तुला राशि (Tula Zodiac)

तुला राशि के जातकों के लिए समसप्तक योग लाभकारी हो सकता है। इस राशि के जातकों को बेकार के खर्चों से निजात मिल सकती है। इसके साथ ही आय के नए स्त्रोत खुल सकते हैं। इस राशि में सूर्य छठे भाव में रहने वाले हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों की कई इच्छाएं पूरी हो सकती है।

करियर के लिहाज से ये अवधि काफी अच्छा जा सकता है। नई नौकरी मिलने के योग बन रहे हैं। व्यापार में भी लाभ के योग बन रहे हैं। आप खूब मुनाफा कमाएंगे। इसके साथ ही अपने प्रतिस्पर्धियों को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ सकते हैं।

आर्थिक स्थिति अच्छी जाने वाली है। इसके साथ ही भविष्य के लिए बचत कर पाने में सफल होंगे। जीवनसाथी के साथ आपका रिश्ता मजबूत होगा।

उपाय: शुभ फलों के लिए रोजाना ललिता सहस्रनाम का जाप करें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।