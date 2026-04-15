Surya Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहों के राजा सूर्य 14 अप्रैल को अपनी उच्च राशि मेष राशि में प्रवेश कर गए हैं। जहां पर पहले से मौजूद दैत्यों के गुरु शुक्र के साथ संयोग करके शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे में सूर्य की स्थिति के बदलाव का असर 12 राशियों के साथ वैश्विक स्तर में देखने को मिल सकता है। सूर्य के मेष राशि में जाते ही खरमास समाप्त हो गए हैं और शुभ कार्यों के लिए अनुकूल समय शुरू होगा। मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है। ऐसे में सूर्य के इस राशि में आने से वह अति बलवान हो जाते हैं। ऐसे में सूर्य के गोचर का असर हर राशि के जीवन में अलग-अलग देखने को मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं सूर्य के मेष राशि में जाने से मेष से लेकर मीन राशि के जातकों पर असर…

द्रिक पंचांग के अनुसार, ग्रहों के राजा सूर्य 14 अप्रैल 2026, मंगलवार को 09:38 ए एम बजे मेष राशि में प्रवेश कर गए हैं और 15 मई तक इसी राशि में रहने वाले हैं। इसके बाद वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य मेष राशि में जातक आत्मबल, इच्छाशक्ति, सम्मान और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके प्रभाव से करियर, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। हालांकि, मंगल और शनि के प्रभाव तथा कर्तरी योग के कारण इस अवधि में क्रोध, अहंकार और जल्दबाजी में निर्णय लेने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, इसलिए संयम रखना आवश्यक है।

सूर्य ग्रह के शुभ फलों की प्राप्ति के लिए नियमित रूप से सूर्य को अर्घ्य दें। इसके अलावा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।

सूर्य के मेष राशि पर जाने का 12 राशियों पर असर

मेष राशि पर सूर्य के गोचर का असर

मेष राशि के लिए सूर्य का आपकी ही राशि में उच्च होना संतान, शिक्षा और नई जिम्मेदारियों में वृद्धि का संकेत देता है। करियर में प्रमोशन, नई नौकरी और सम्मान मिलने के योग बनते हैं, हालांकि इसके साथ कार्यभार, ट्रांसफर या भूमिका में बदलाव भी संभव है। आध्यात्मिक रुचि और यात्राएं बढ़ेंगी, लेकिन क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। संतान की तरक्की के लिए अच्छा समय माना जाएगा। नई नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके लिए अच्छा है। इसके अलावा ट्रांसफर और प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं। हालांकि कुछ क्रोध, अहंकार भी बढ़ सकता है। इसलिए स्वयं का ध्यान रखें।

वृषभ राशि पर सूर्य के गोचर का असर

वृष राशि के लिए सूर्य राशि से 12वें भाव में उच्च हुए हैं। ऐसे में सेहत को लेकर थोड़ा परेशान हो सकते हैं। इसलिए अपने साथ-साथ मां की सेहत का भी खास ख्याल रखने की जरूरत है। हालांकि, सूर्य के चौथे भाव के स्वामी होने के कारण आप नया घर या फिर वाहन खरीद सकते हैं।

मिथुन राशि पर सूर्य के गोचर का असर

मिथुन राशि के लिए सूर्य आपकी राशि से 11वें भाव में गोचर किया है। इनकम के घर में सूर्य के उच्च होने से आपको कई क्षेत्रो में लाभ मिल सकता है। सरकार की ओर से अच्छी खबर मिल सकती है। कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं, तो इस अवधि में लाभ मिल सकता है। पार्टनरशिप में किए जा रहे बिजनेस में भी लाभ मिल सकता है। कई यात्रा के मौके भी मिल सकते हैं। धन लाभ के भी योग बन रहे हैं।

कर्क राशि पर सूर्य के गोचर का असर

कर्क राशि के लिए सूर्य दसवें भाव में उच्च के हैं, जो करियर का सबसे मजबूत स्थान माना जाता है। प्रमोशन, इंक्रीमेंट और सम्मान मिलने के योग हैं। सरकारी नौकरी या कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े लोगों को विशेष लाभ होगा। करियर के माध्यम से धन वृद्धि होगी और प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

कन्या राशि पर सूर्य के गोचर का असर

कन्या राशि के लिए सूर्य आठवें भाव में उच्च के हैं, जिससे विपरीत राजयोग बनता है। पुराने केस, मुकदमे या विवादों में सफलता मिल सकती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में सुधार होगा और ऑपरेशन आदि में लाभ मिलेगा। हालांकि वैवाहिक जीवन में ससुराल पक्ष से कुछ तनाव हो सकता है।

तुला राशि पर सूर्य के गोचर का असर

तुला राशि के लिए सूर्य सातवें भाव में उच्च के हैं, जो व्यापार और साझेदारी का घर है। बिजनेस और सरकारी कार्यों में लाभ होगा। लेकिन वैवाहिक जीवन में थोड़े उतार-चढ़ाव आ सकते हैं, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण जरूरी है।

वृश्चिक राशि पर सूर्य के गोचर का असर

वृश्चिक राशि के लिए सूर्य छठे भाव में उच्च के हैं, जो शत्रु, रोग और नौकरी का घर है। शत्रुओं पर विजय मिलेगी, कार्यस्थल पर प्रभाव बढ़ेगा और प्रमोशन के योग बनेंगे। पुराने विवाद सुलझाने के लिए यह समय अनुकूल है।

धनु राशि पर सूर्य के गोचर का असर

धनु राशि के लिए सूर्य पांचवेa भाव में उच्च के हैं और भाग्य के स्वामी भी हैं। इससे शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा और संतान के लिए अच्छा समय है। बुद्धि तेज होगी और नए अवसर मिलेंगे। आध्यात्मिक प्रगति और गुरु कृपा के योग भी बनेंगे।

मकर राशि पर सूर्य के गोचर का असर

मकर राशि के लिए सूर्य चौथे भाव में उच्च के हैं, जिससे मन में उतार-चढ़ाव और बेचैनी हो सकती है। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। नौकरी में बदलाव या ट्रांसफर के योग हैं। वाहन चलाते समय सावधानी रखें और माता की सेहत का ध्यान रखें।

कुंभ राशि पर सूर्य के गोचर का असर

कुंभ राशि के लिए सूर्य तीसरे भाव में उच्च के हैं, जो साहस और परिश्रम का भाव है। नए काम शुरू करने के लिए समय अच्छा है। यात्राएं अधिक होंगी और पार्टनरशिप के अवसर मिलेंगे। काम की पहचान बढ़ेगी और सम्मान मिलेगा।

मीन राशि पर सूर्य के गोचर का असर

मीन राशि के लिए सूर्य दूसरे भाव में उच्च के हैं। इससे धन के योग बनेंगे लेकिन वाणी में कठोरता आ सकती है, जिससे पारिवारिक तनाव हो सकता है। करियर की समस्याएं धीरे-धीरे सुलझेंगी, लेकिन खर्च और स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है।

ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये राशिफल निकाला जाता है, जो सामान्य होता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि ये हर व्यक्ति पर 100% एक जैसा लागू हो। हर व्यक्ति की जिंदगी अलग होती है क्योंकि जन्म कुंडली (Birth Chart) में दशा–अंतर्दशा, लग्न, ग्रह स्थिति हर एक चीज अलग-अलग होते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।