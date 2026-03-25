Surya Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है, जो आत्मा, पिता,स मान-सम्मान, स्वास्थ्य, सरकारी नौकरी और ऊर्जा आदि का कारक माना जाता है। ऐसे में सूर्य की स्थिति में बदलाव का असर 12 राशियों के साथ-साथ वैश्विक स्तर में देखने को मिलता है। सूर्य करीब एक माह बाद राशि परिवर्तन करते हैं। इस समय सूर्य मीन राशि में विराजमान है और अप्रैल माह के मध्य में राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य के मेष राशि में आने से 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से असर अवश्य देखने को मिलेगा। लेकिन इन तीन राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं सूर्य के मेष राशि में जाने से किन राशि के जातकों को मिल सकता है लाभ…

द्रिक पंचांग के अनुसार, सूर्य 14 अप्रैल 2026, मंगलवार को 09:38 ए एम बजे मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 15 मई 2026, शुक्रवार को 06:28 ए एम बजे तक रहेंगे। इसके बाद वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस गोचर से जातकों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसके साथ ही तरक्की, आत्मविश्वास, साहस, नई शुरुआत का संकेत दे रहा है।

मेष राशि (Mesh Zodiac)

मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर लाभकारी हो सकता है। इस राशि के लग्न भाव में सूर्य रहने वाले हैं। पंचम भाव के स्वामी होकर पहले भाव में होने से इस राशि के जातकों को विशेष लाङ मिल सकता है। आत्मविश्वास में तेजी से बढ़ोतरी होने के साथ-साथ नेतृत्व क्षमता में बढ़ोतरी हो सकती है। आपके व्यक्तित्व में निखार आ सकता है।

करियर के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इसके अलावा आपके काम की सराहना होगी। ऐसे में पदोन्नति के भी योग बन रहे हैं। व्यापार में आपके द्वारा बनाई गई रणनीति लाभकारी हो सकती है।

संतान की ओर से भी अच्छी खबर मिल सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को अपार सफलता हासिल हो सकती है।

आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है और समाज में मान-सम्मान की वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा अविवाहितों को शादी का प्रस्ताव आ सकता है।

सिंह राशि (Leo Zodiac)

सिंह राशि के जातकों के लिए जातकों के लिए सूर्य का उच्च राशि में जाना लाभकारी हो सकता है। इस राशि के स्वामी के उच्च होने के साथ नवम भाव में गोचर कर रहे है। ऐसे में इस राशि के जातकों को किस्मत का साथ मिल सकता है। समाज में मान-सम्मान की वृद्धि के साथ लोकप्रियता बढ़ सकती है। निर्णय क्षमता में बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे आप भविष्य को लेकर कोई निर्णय ले सकते हैं।

अध्यात्म की ओर आपका झुकाव होगा। ऐसे में आप कई धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं। ऐसे में मानसिक शांति और आत्मिक संतोष का अनुभव हो सकता है। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी के संकेत नजर आ रहे हैं।

नौकरीपेशा जातकों के लिए ये अवधि लाभकारी हो सकती है। इस राशि के जातकों को उनके मन मुताबिक जगह पर ट्रांसफर हो सकता है। जहां पर आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।

व्यापारियों के लिए भी ये अवधि लाभकारी हो सकती है। आप जोखिम उठाएंगे, तो आने वाले समय में सफलता हासिल हो सकती है।

हालांकि इस अवधि में सेहत को लेकर थोड़ा सतर्क रहें। पिता के साथ भी किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है। इसलिए अपनी वाणी और अहंकार पर कंट्रोल रखें।

धनु राशि(Sagittrius Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए सूर्य का मेष राशि में जाना अनुकूल हो सकता है। इस राशि के नवम भाव के स्वामी होकर सूर्य पंचम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों को कई क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी हो सकती है। समाज में मान-सम्मान की वृद्धि के योग बन रहे हैं। इसके अलावा आप कई कार्यों में सफल हो सकते हैं।

सरकारी कामों से जुड़े जातकों को भी लाभ मिल सकता है। सरकार के सहयोग से आप आगे बढ़ सकते हैं। लव लाइफ अच्छी जाने वाली है। पार्टनर के साथ अच्छा समय बीत सकता है। सेहत के मामले में भी आपको लाभ मिल सकता है।

शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको लाभ मिल सकता है। आप अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो सकते हैं। इसके साथ ही लोन या फिर कर्ज से मुक्ति मिल सकती है।

नौकरीपेशा जातकों के लिए ये अवधि लाभकारी सिद्ध हो सकती है। इस राशि के जातकों को नई नौकरी अवसर मिलने के साथ वेतन में वृद्धि हो सकती है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।