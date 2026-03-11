Surya Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहों के राजा सूर्य एक निश्चित अवधि के बाद राशि परिवर्तन करते है जिसका असर 12 राशियों के जीवन में पड़ता है। सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है, जो पिता, स्वास्थ्य, मान-सम्मान, सरकारी नौकरी, आत्मविश्वास, तेज, और उच्च पद का प्रतिनिधित्व करते है। इस समय सूर्य कुंभ राशि में विराजमान है। वहीं 15 मार्च को सूर्य राशि परिवर्तन करके मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर शनि और शुक्र के साथ युति करके शुक्रादित्य और त्रिग्रही योग का निर्माण करेंगे। सूर्य के गुरु की राशि में जाने से इन तीन राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। जानें इन लकी राशियों के बारे में…

द्रिक पंचांग के अनुसार,15 मार्च को देर रात 01:08 बजे सूर्य अपनी मित्र राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। जहां पर 14 अप्रैल 2026 तक रहने वाले हैं। इस दौरान सूर्य शुक्र और शनि के साथ संयोग करके त्रिग्रही योग का निर्माण होगा। सूर्य जिस दिन मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं उस दिन पापमोचिनी एकादशी का विशेष संयोग बन रहा है। यह योग बहुत महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि इसका प्रभाव 12 की 12 राशियों पर पड़ता है।

मेष राशि (Mesh Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए सूर्य का मीन राशि में जाना लाभकारी हो सकता है। इस राशि की गोचर कुंडली के द्वादश भाव में सूर्य रहने वाले हैं। इसके अलावा इस भाव में शुक्र और शनि भी विराजमान है। ऐसे में इस राशि के जातकों को अचानक धन लाभ हो सकता है। लंबे समय से रुके काम पूर्ण हो सकते हैं। जीवन में खुशियों की दस्तक हो सकती है।

वृषभ राशि (Vrishabha Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए भी सूर्य का मीन राशि में प्रवेश करना लाभकारी हो सकता है। इस राशि के ग्यारहवें भाव में सूर्य गोचर करेंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में काफी लाभ मिल सकता है। आपके काम को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारी प्रसन्न हो सकते हैं। समाज में मान-सम्मान की तेजी से वृद्धि हो सकती है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। इसके साथ ही मित्रों या सहयोगियों से सहायता मिल सकती है। ऐसे में आप अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो सकते हैं।

मिथुन राशि (Mithun Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर कई क्षेत्रों में लाभ दिला सकता है। इस राशि में सूर्य दशम भाव में गोचर करने वाले हैं। ऐसे भाव को करियर से जुड़ा माना जाता है। ऐसे में इस राशि के जातकों को करियर के क्षेत्र में काफी लाभ मिल सकता है। काम के सिलसिले में यात्राएं करनी पड़ सकती है। इससे आपको काफी लाभ मिल सकता है। आपको अच्छी कमाई के साथ-साथ इंसेटिव और मुनाफा मिलने के मौके मिल सकते हैं। बिजनेस के क्षेत्र में भी काफी लाभ मिल सकता है। इस राशि के जातकों को अचानक धन लाभ हो सकता है। आप अपने प्रतिद्वंद्वियों को कड़ी टक्कर दें पाने में सफल होंगे। आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। आमदनी में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। भविष्य के लिए धन बचत कर पाने में सफल होंगे। लव लाइफ अच्छी जाने वाली है। सुखी वैवाहिक जीवन रहेंगे। जीवनसाथी के साथ अच्छा वक्त बीतेगा

सिंह राशि (Leo Zodiac)

इस राशि के जातकों के सूर्य काफी लाभकारी हो सकते हैं। शुक्र के प्रभाव से धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। अष्टम भाव में सूर्य के साथ शुक्र के होने से अचानक लाभ होने के योग बन रहे हैं। निवेश या किसी रुके हुए पैसे के मिलने की संभावना काफी अधिक बन रही है। व्यापार के क्षेत्र में भी आपको काफी लाभ मिल सकता है। कोई बड़ी डील या फिर प्रोजेक्ट हासिल हो सकता है। स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। आप ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।