Surya Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष अनुसार ग्रह एक निश्चित अंतराल पर गोचर करते हैं, जिसका प्रभाव मानव जीवन के साथ देश- दुनिया पर देखने को मिलता है। वहीं यह गोचर किसी के लिए शुभ रहता है तो किसी के लिए अशुभ। फ्यूचर पंचांग के अनुसार ग्रहों के राजा सूर्य देव 14 अप्रैल को अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करने जा रहे हैं। वैदिक ज्योतिष में सूर्य देव को मान- सम्मान, प्रतिष्ठा, आत्मविश्वास, सरकारी नौकरी, प्रशासनिक सेवा और पिता का कारक माना जाता है। ऐसे में सूर्य ग्रह के गोचर करने से इन क्षेत्रों के साथ 12 राशियों पर असर पड़ता है। लेकिन 3 राशियां ऐसी हैं, जिनको अच्छा लाभ मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। जानें इन राशियों के बारे में…

फ्यूचर पंचांग के अनुसार ग्रहों के राजा सूर्य देव 14 अप्रैल को सुबह 9 बजकर 32 मिनट पर अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करने जा रहे हैं और वह यहां 15 मई तक विराजमान रहेंगे। आपको बता दें सूर्य देव जब उच्च राशि मेष में संचरण करते हैं तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इस दौरान व्यक्ति के आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति में वृद्धि होती है।

साथ ही यह समय नई शुरुआत, सरकारी कार्यों में सफलता और करियर में उन्नति के लिए विशेष रूप से अनुकूल माना जाता है। सूर्य का यह गोचर व्यक्ति को ऊर्जा, सम्मान और प्रतिष्ठा प्रदान करता है।

मेष राशि पर सूर्य गोचर का प्रभाव (Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों के लिए यह गोचर बेहद लाभकारी साबित हो सकता है। क्योंकि सूर्य देव आपकी राशि से लग्न भाव पर संचरण करने जा रहे हैं। साथ ही आपकी राशि के स्वामी मंगल देव से सूर्य देव की मित्रता है। इसलिए इस दौरान आपके आत्मविश्वास में वृद्धि हो सकती है और रुके हुए कार्य पूरे होने होने के योग हैं। साथ ही नौकरी और व्यवसाय में नए अवसर मिल सकते हैं। साथ ही समाज में मान-सम्मान बढ़ने के संकेत हैं।

वहीं इस दौरान शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन शानदार रह सकता है। साथ ही अविवाहित लोगों को विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। हालांकि, इस दौरान अहंकार भी बढ़ सकता है, इसलिए इस बात का रखना जरूरी है।

सिंह राशि पर सूर्य गोचर का प्रभाव (Leo Zodiac)

आप लोगों के लिए सूर्य देव का राशि परिवर्तन अनुकूल सिद्ध हो हो सकता है। क्योंकि सूर्य देव आपकी राशि से भाग्य स्थान पर संचऱण करने जा रहे हैं। इसलिए इस समय आपको किस्मत का साथ मिल सकता है। साथ ही सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य देव हैं, ऐसे में यह गोचर आपके लिए विशेष फलदायी रह सकता है। वहीं करियर में उन्नति, पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। साथ ही इस दौरान आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है।

वहीं इस समय आप देश- विदेश की यात्रा कर सकते हैं। साथ ही आप धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हो सकत हैं। इस समय आपको गुरु, मेंटर या वरिष्ठों का सहयोग प्राप्त हो सकता है।

मकर राशि पर सूर्य गोचर का प्रभाव (Makar Zodiac)

मकर राशि वालों के लिए यह गोचर सकरात्मक साबित हो सकता है। क्योंकि सूर्य देव आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर संचरण करने जा रहे हैं। साथ ही सूर्य देव आपकी राशि से अष्टम भाव के स्वामी हैं। इसलिए इस समय आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही प्रॉपर्टी, वाहन या निवेश से जुड़े मामलों में लाभ हो सकता है। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और पुराने विवाद खत्म हो सकते हैं। वहीं इस दौरान आपको पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना है।

वहीं इस समय माता के साथ संबंध अच्छे रह सकते हैं। वहीं इस दौरान थोड़ा तनाव भी महसूस हो सकता है। इसलिए संयम और समझदारी जरूरी है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।