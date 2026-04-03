Surya Shukra Yuti 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों के राजा के अलावा मान-सम्मान, पिता, आत्मा, ऊर्जा, सरकारी नौकरी आदि का कारक माना जाता है। सूर्य एक राशि में करीब 30 दिनों तक रहते हैं। ऐसे में सूर्य की स्थिति में बदलाव का असर 12 राशियों के साथ-साथ वैश्विक स्तर में देखने को मिलता है। इस समय सूर्य मीन राशि में शनि, मंगल के साथ विराजमान है। वहीं अप्रैल माह के मध्य यानी 14 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य के अपनी उच्च राशि में आने के साथ वह शुक्र के साथ युति कर रहे हैं। ऐसे में शुक्रादित्य राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं। इस अवधि में सूर्य अपनी सर्वोत्तम स्थिति में होंगे, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। शुक्र और सूर्य की युति करीब 12 महीने बाद होती है। हर बार जरूरी नहीं है कि एक जैसा ही फल देंगे। आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपस में संबंध से निर्धारित होता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है।

द्रिक पंचांग के अनुसार, सूर्य 14 अप्रैल 14 2026, मंगलवार को 09:38 ए एम बजे मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस राशि में 15 मई तक रहेंगे। इस दौरान सूर्य की शुक्र के साथ युति करेंगे, जो 26 अप्रैल तक रहेगी। इसके बाद शुक्र वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। फिर 30 अप्रैल को बुध के साथ युति करके बुधादित्य राजयोग का निर्माण करेंगे।

मेष राशि पर सूर्य के गोचर का असर (Aries Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर लाभकारी हो सकता है। इस राशि के लग्न भाव में शुक्र और सूर्य की युति हो रही है। ऐसे में इस राशि के जातकों के व्यक्तित्व में निखार आ सकता है। मान-सम्मान में बढ़ोतरी हो सकती है। कार्यक्षेत्र में आपका समय अच्छा बीत सकता है। आपके काम की सराहना की जा सकती है।

वृषभ पर सूर्य के गोचर का असर (Taurus Zodiac)

इस राशि के बारहवें भाव में सूर्य का गोचर होगा। ऐसे में इस राशि के जातक विदेश यात्रा कर सकते हैं। विदेश में आपका मान-सम्मान बढ़ने के साथ पहचान और उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। शत्रुओं पर विजय पा सकते हैं। कोर्ट-कचहरी के मामलों में सफलता हासिल हो सकती है। नौकरीपेशा जातकों का उनके मन मुताबिक जगह पर ट्रांसफर हो सकता है।

मिथुन राशि पर सूर्य के गोचर का असर (Gemini Zodiac)

इस राशि के ग्यारहवें भाव में सूर्य का गोचर हो रहा है. ऐसे में इस राशि के जातकों के आय में बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में आर्थिक स्थिति अच्छी होने के साथ-साथ भविष्य के लिए बचत कर पाने में सफल हो सकते हैं। दोस्तों की पूरा साथ मिल सकता है, जिससे मानसिक तनाव थोड़ा कम हो सकता है। छात्रों के लिए ये अवधि लाभकारी हो सकती है। जो छात्र पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, तो उन्हें सफलता हासिल हो सकती है।

कर्क राशि पर सूर्य के गोचर का असर (Cancer Zodiac)

इस राशि के कर्म भाव यानी दशम भाव में सूर्य का गोचर हो रहा है। ऐसे में नौकरीपेशा जातकों के लिए ये अवधि लाभकारी हो सकती है। करियर में उन्नति और पदोन्नति का संकेत मिल रहे हैं। इसके अलावा परिवार का पूरा सहयोग मिल सकता है, जिससे आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं।

सिंह राशि पर सूर्य के गोचर का असर (Leo Zodiac)

इस राशि के स्वामी सूर्य नवम भाव में गोचर करेंगे। शुक्र के साथ संयोग करके सूर्य इस राशि के जातकों को कई क्षेत्रों में लाभ दिली सकता है। इस राशि के जातकों को किस्मत का पूरा साथ मिल सकता है। उच्च शिक्षा पाने का सपना पूरा हो सकता है।अध्यात्म की ओर झुकाव होगा, जिससे आप कई धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं।

कन्या राशि पर सूर्य के गोचर का असर (Virgo Zodiac)

इस राशि के बारहवें भाव के स्वामी होकर सूर्य अष्टम भाव में प्रवेश कर रहे हैं, जो आमतौर पर शुभ परिणाम नहीं देने वाला है। लेकिन शुक्र के कारण आपको लाभ मिल सकता है। किसी भी प्रकार का धन संबंधित निर्णय सोच समझकर लें। इसके अलावा स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें।

तुला राशि पर सूर्य के गोचर का असर (Libra Zodiac)

इस राशि की कुंडली के ग्यारहवें भाव के स्वामी होकर सातवें भाव सूर्य गोचर करेंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन औऱ साझेदारी में किए जा रहे बिजनेस में लाभ मिल सकता है। ऐसे में वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानियां आ सकती है। पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है। इसलिए संयम से अपनी बात कहें। हालांकि व्यापार और नौकरी से जुड़े जातकों को खूब लाभ मिल सकता है। अचानक धन ला के साथ-साथ पदोन्नति हो सकती है।

वृश्चिक राशि पर सूर्य के गोचर का असर (Scorpio Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए सूर्य का मेष राशि में जाना जबरदस्त लाभ दिला सकता है। इस राशि के छठे भाव में सूर्य प्रवेश करने वाले हैं। शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो सकती है। सरकारी कामों में आ रही रुकावटों से निजात मिल सकती है। नौकरीपेशा जातकों के लिए ये अवधि अनुकूल जाने वाला है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपके संबंध अच्छे हो सकते हैं। हालांकि सेहत को लेकर थोड़ा सतर्क रहें।

धनु राशि पर सूर्य के गोचर का असर (Sagittrius Zodiac)

इस राशि की कुंडली के पांचवे भाव में सूर्य प्रवेश करने वाले हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों को कई क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। इसके अलावा रुके काम पूरे हो सकते हैं। समाज में मान-सम्मान की वृद्धि हो सकती है। आय के नए स्त्रोत खुल सकते हैं। व्यापार में आपके द्वारा बनाई गई रणनीति कारगर साबित हो सकती है।

मकर राशि पर सूर्य के गोचर का असर (Capricorn Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर लाभकारी हो सकता है। आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में अपनी उच्च राशि मेष में स्थित रहेंगे। ऐसे में आपके जीवन में अचानक बदलाव देखने को मिल सकता है। समाज में मान-सम्मान की बढ़ोतरी हो सकती है। आपके द्वारा किसी काम में की जा रही मेहनत का फल आपको मिल सकता है।

कुंभ राशि पर सूर्य के गोचर का असर (Aquarius Zodiac)

इस राशि के तीसरे भाव में सूर्य का गोचर होगा। जहां पर वह शुक्र और बुध के साथ संयोग करने वाले हैं। इस भाव में सूर्य के होने से इस राशि के जातकों का परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। समाज में मान-सम्मान की वृद्धि हो सकती है। करियर के क्षेत्र में भी लाभ मिल सकता है। पराक्रम में भी बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही कार्यक्षेत्र में आपके काम का सराहना हो सकती है।

मीन राशि पर सूर्य के गोचर का असर (Pisces Zodiac)

इस राशि की गोचर कुंडली के दूसरे भाव यानी धन भाव में सूर्य का गोचर हो रहा है। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को अपार सफलता हासिल हो सकती है। हालांकि अपनी वाणी पर संयम रखें। बनते हुए काम या फिर रिश्ते बिगड़ सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।