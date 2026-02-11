Chaturgrahi Yog 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। इसके अलावा पिता, आत्मा, मान-सम्मान और प्रतिष्ठा का कारक माना जाता है। सूर्यदेव हर माह राशि परिवर्तन करते है जिसका असर 12 राशियों के साथ-साथ देश-दुनिया देखने को मिल सकता है। बता दें कि 13 फरवरी को सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जहां पर शुक्र, बुध और राहु विराजमान है, जिससे चारों ग्रहों की युति से चतुर्ग्रही योग का निर्माण हो रहा है। चतुर्ग्रही योग का निर्माण शनि की राशि कुंभ में होने से कुछ राशि के जातकों के लिए कई क्षेत्रों में लाभकारी हो सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं इन भाग्यशाली राशियों के बारे में…

द्रिक पंचांग के अनुसार, 13 फरवरी को सुबह 4 बजकर 14 मिनट पर सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जहां पर पहले से ही बुध, शुक्र, राहु विराजमान है। सूर्य और राहु के संयोग से ग्रहण योग का निर्माण हो रहा है, जो शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन लक्ष्मी नारायण से लेकर शुक्रादित्य योग बनने से इस अशुभ योग का प्रभाव काफी कम रहने वाला है। ऐसे में चतुर्ग्रही योग कुछ राशि के जातकों के लिए लाभकारी हो सकता है।

वृषभ राशि (Taurus Zodiac)

वृषभ राशि के जातकों के लिए चतुर्ग्रही योग कई क्षेत्रों में लाभ दिला सकता है। इस राशि के दशम भाव में बुध, शुक्र, सूर्य और राहु की युति होने वाली है। ऐसे में इस राशि के जातकों को नौकरी के क्षेत्र में काफी लाभ मिल सकता है। कामकाज भी तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। आपके काम में मन लगेगा और अच्छा परिणाम भी मिलने के योग बन रहे हैं। ऐसे में उच्च अधिकारी आपके काम की तारीफ करेंगे और कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। काम के सिलसिले में कई यात्राएं कर सकते हैं। बिजनेस के क्षेत्र में भी लाभ मिलने के योग नजर आ रहे हैं। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बीत सकता है। परिवार के साथ भी समय अच्छा जाने वाला है।

धनु राशि (Sagittrius Zodiac)

धनु राशि के जातकों के लिए चतुर्ग्रही लाभकारी हो सकता है। इस राशि के तीसरे भाव में खास योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में इस राशि को जातकों को उनके द्वारा की जा रही मेहनत का पूरा फल मिल सकता है। करियर के क्षेत्र में भी काफी लाभ मिल सकता है। आपके द्वारा किए जा रहे काम की सराहना की जाएगी। स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। भाई-बहनों के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। आत्मविश्वास में भी तेजी से वृद्धि देखने को मिल सकती है। अविवाहितों को शादी का प्रस्ताव आ सकता है। सेहत अच्छी रहने वाली है। आप ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं।

तुला राशि (Libra Zodiac)

तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य का चतुर्ग्रही योग अनुकूल साबित हो सकता है। इस राशि के पंचम भाव में सूर्य, बुध, राहु और शुक्र की युति होने वाली है। जीवन में लंबे समय से रुके काम पूरे हो सकते हैं। आपके लिए ये समय अच्छा जाने वाला है। मॉडलिंग, एक्टिंग, कला आदि से जुड़े जातकों को काफी लाभ मिल सकता है। पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा। इसके साथ कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं। आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। व्यापार के क्षेत्र में भी लाभ के योग बन रहे हैं। समाज में पद-प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है।

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस साल महाशिवरात्रि पर काफी शुभ राजयोगों का निर्माण होने वाला है। इस साल महाशिवरात्रि का पर्व 15 फरवरी को मनाया जाएगा। इस दिन बुधादित्य, लक्ष्मी नारायण, शुक्रादित्य से लेकर नवपंचम राजयोग का निर्माण होगा, जिससे 12 में से इन तीन राशि के जातकों को विशेष लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। जानें इन लकी राशियों के बारे में

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।