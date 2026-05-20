Budhaditya Rajyog 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर ग्रह एक निश्चित अवधि के बाद राशि परिवर्तन करते है जिसका असर 12 राशियों के साथ वैश्विक स्तर में भी किसी न किसी तरह से देखने को मिलता है। ऐसे ही ग्रहों के राजा सूर्य हर माह और ग्रहों के राजकुमार बुध हर 15 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। बुध और सूर्य की स्थिति में बदलाव का असर 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से देखने को मिलता है। इस समय दोनों ही ग्रह शुक्र की राशि वृषभ में विराजमान है। ऐसे में वृषभ राशि में बुधादित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। इस राजयोग के निर्माण होने से 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह प्रभाव देखने को मिलने वाला है। लेकिन इन 5 राशि के जातकों को हर क्षेत्र में सफलता के साथ-साथ धन लाभ हो सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं बुधादित्य राजयोग बनने से किन राशि के जातकों को लाभ मिल सकता है….

वैदिक ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के राजा सूर्य को आत्मा, पिता, मान-सम्मान, सरकारी नौकरी, नेतृत्व और उत्तम स्वास्थ्य आदि का कारक माना जाता है। वहीं बुध को बुद्धि, संचार, व्यापार, तर्क, बौद्धिक क्षमता और वाणी का मुख्य कारक माना जाता है। ऐसे में दोनों ग्रहों की युति से बना बुधादित्य राजयोग इन क्षेत्रों में सबसे अधिक प्रभाव डाल सकता है। बता दें कि ये राजयोग 15 मई को बना था, जो 29 मई तक बना रहेगा। इसके बाद बुध मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे।

कर्क राशि पर बुधादित्य राजयोग का असर

कर्क राशि के जातकों के लिए बुधादित्य राजयोग कई मायनों में शुभ हो सकता है। सूर्यदेव धन भाव का स्वामी और बुध मेहनत का स्वामी होकर लाभ स्थान में स्थित हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों के लंबे समय से रुके काम पूरे होने के साथ-साथ समाज में मान-सम्मान की वृद्धि हो सकती है। नौकरीपेशा जातकों के लिए भी ये अवधि काफी लाभकारी हो सकती है। आपके द्वारा मेहनत का फल आपको मिल सकता है। इसके साथ ही पदोन्नति, इंक्रीमेंट और वेतन वृद्धि के भी योग बन रहे हैं। व्यापार में आपके द्वारा बनाई गई रणनीति के माध्यम से लाभ कमा सकते हैं। समाज में पद-प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है।

सिंह राशि पर बुधादित्य राजयोग का असर

सिंह राशि के जातकों के लिए ये अवधि लाभकारी बताई जा रही है। इस राशि के दशम भाव में सूर्य काफी शक्तिशाली हो सकते हैं। इसके साथ ही बुध धन भाव के स्वामी है। ऐसे में इस राशि के जातकों के लिए बुधादित्य राजयोग कई क्षेत्रों में लाभ दिला सकता है। नौकरी और बिजनेस करने वाले जातकों के लिए ये अवधि लाभकारी हो सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों से आपके संबंध अच्छे हो सकते हैं। ऐसे में आप अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो सकते हैं। अचानक धन लाभ के भी योग बन रहे हैं।

कन्या राशि पर बुधादित्य राजयोग का असर

कन्या राशि के लिए सूर्य और बुध भाग्य स्थान में स्थित हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों को किस्मत का पूरा साथ मिल सकता है। उच्च शिक्षा पाने का सपना पूरा हो सकता है। छात्रों के लिए ये अवधि लाभकारी हो सकती है। आपकी सोच में बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे आप अपने करियर को लेकर कुछ अच्छा सोच सकते हैं।

धनु राशि पर बुधादित्य राजयोग का असर

धनु राशि में सूर्य छठे भाव में होने से आपको अच्छा फल मिल सकता है। आपको अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो सकती है। लंबे समय से जिस समस्या से परेशान है और अब उसका हल मिल सकता है। सरकारी और सेवा कार्य में अपार सफलता हासिल हो सकती है। प्रशासनिक सेवाओं, वकालत, चिकित्सा या मैनेजमेंट से जुड़े क्षेत्रों में जातकों को लाभ मिल सकता है।

मीन राशि पर बुधादित्य राजयोग का असर

मीन राशि में सूर्य और बुध तीसरे भाव बुधादित्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। बुद्धिमान, निडर, आत्मविश्वासी होने के साथ-साथ आप प्रभावशाली हो सकते हैं। ऐसे में आप कई क्षेत्रों में सफल हो सकते हैं। नेतृत्व करने की क्षमता और साहस में बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में आपके करियर में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।