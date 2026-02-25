Surya Shani Yoga 2026: फ्यूचर पंचांग के अनुसार 15 मार्च को ग्रहों के राजा सूर्य और कर्मफल दाता शनि का विशेष संयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र अनुसार लगभग 30 साल बाद सूर्य और शनि का संयोग बनने जा रहा है। क्योंकि शनि देव 30 साल बाद मीन राशि में संचरण कर रहे हैं और 15 मार्च को सूर्य देव मीन में प्रवेश करेंगे। ऐसे में इन दोनों के योग का प्रभाव कई राशियों पर देखने को मिल सकता है। खासतौर पर मीन, मिथुन और कर्क राशि के जातकों के लिए यह समय आर्थिक मजबूती, करियर में उन्नति और नई जिम्मेदारियों मिलने के संकेत हैं।

सूर्य और शनि के योग का ज्योतिषीय दृष्टिकोण

ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा, सत्ता, नेतृत्व, सरकारी क्षेत्र और प्रतिष्ठा का कारक माना जाता है, जबकि शनि कर्म, अनुशासन, न्याय, संघर्ष और दीर्घकालिक परिणामों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब ये दोनों ग्रह एक साथ किसी राशि या भाव में आते हैं, तो इसे ज्योतिष में चुनौतीपूर्ण लेकिन परिणामदायी योग माना जाता है।

वहीं आपको बता दें सूर्य त्वरित निर्णय और अधिकार देते हैं। वहीं शनि देव धैर्य, मेहनत और संरचना प्रदान करने वाले ग्रह हैं। इसलिए सूर्य और शनि का संतुलित प्रभाव व्यक्ति को नेतृत्व के साथ स्थिरता देता है

यदि जन्मकुंडली में यह योग शुभ भाव में बनता है, तो व्यक्ति को सरकारी लाभ, प्रमोशन, पद-प्रतिष्ठा और लंबे समय का आर्थिक लाभ मिल सकते हैं। हालांकि अहंकार और जिद से बचना जरूरी होता है, क्योंकि सूर्य-शनि का संबंध पिता, बॉस या वरिष्ठों से टकराव भी दिखा सकता है। साथ ही ज्योतिष शास्त्र में इन दोनों में शत्रुता मानी जाती है।

Holi 2026 Rashifal: होली पर बुधादित्य और शुक्रादित्य राजयोग बनने से इन राशियों को मिल सकता है भाग्य का साथ, निवेश से लाभ के योग

किन राशियों पर रहेगा विशेष प्रभाव?

मीन राशि (Pisces)

आप लोगों के लिए सूर्य शनि का संयोग सकारात्मक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि यह योग आपकी राशि से लग्न भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए आप लोगों मान- सम्मान की प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। साथ इस अवधि में करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। साथ ही लंबे समय से अटके कार्य पूरे होने के संकेत हैं। वहीं बिजनेस में निवेश सोच-समझकर करें, लेकिन लाभ के योग बन रहे हैं।

साथ ही जो सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है। लेकिन इस समय जीवनसाथी के साथ कुछ तनाव हो सकता है। इसलिए लगातार बहसबाजी से थोडडा बचें। क्रोध पर नियंत्रण रखें।

मिथुन राशि (Gemini)

आप लोगों के लिए शनि और सूर्य का संयोग शुभ फलदायी सिद्ध हो सकता है। क्योंकि यह योग आपकी राशि से कर्म भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए मिथुन राशि के जातकों के लिए इस समय भाग्य का साथ मिल सकता है। साथ ही नौकरीपेशा लोगो के प्रमोशन, नई नौकरी या स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं। वहीं विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है।

वहीं आर्थिक मामलों में स्थिरता आएगी और पुराने कर्ज से राहत मिलने के संकेत बन रहे हैं। लेकिन इस समय आपको कार्यस्थल पर लापरवाही से बचना चाहिए। वहीं नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो अच्छे से विचार करके कदम उठाएं।

कर्क राशि (Cancer)

आप लोगों के लिए शनि और सूर्य का संयोग कर्क राशि के जातकों को लाभकारी सिद्ध हो सकता है। क्योंकि यह योग आपकी राशि से भाग्य स्थान पर बनने जा रहा है। इसलिए इस समय आप देश- विदेश की यात्रा कर सकते है। इसलिए इस समय करियर में स्थिरता और सम्मान मिल सकता है। वहीं इस अवधि में बिजनेस में नई डील फाइनल हो सकती है। साझेदारी में लाभ के संकेत हैं। परिवार में भी सकारात्मक माहौल रह सकता है।

यह भी पढ़ें:

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।