Sun Mars Conjunction 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की चाल का मानव जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अप्रैल की शुरुआत में ग्रहों की स्थिति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है। फ्यूचर पंचांग के अनुसार 2 अप्रैल से सूर्य और मंगल का विशेष संयोग बनने जा रहा है, यह संयोग मी राशि में बनेगा। आपको बता दें कि इस संयोग को ज्योतिष में ऊर्जा, साहस और नेतृत्व का प्रतीक माना जाता है।

आपको बता दें कि सूर्य आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा और सत्ता के कारक हैं, वहीं मंगल साहस, पराक्रम और कर्म के ग्रह माने जाते हैं। इन दोनों ग्रहों का प्रभाव जब एक साथ सक्रिय होता है तो कई राशियों के जीवन में बड़े सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। ज्योतिषीय गणना के अनुसार इस ग्रह संयोग का सबसे अधिक लाभ धनु, मीन, मिथुन और कर्क राशि के जातकों को मिल सकता है।

मंंगल और सूर्य के संयोग का ज्योतिषीय दृष्टिकोण

ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और मंगल का संयोग एक शक्तिशाली ग्रह योग माना जाता है। सूर्य आत्मा, नेतृत्व, आत्मविश्वास और अधिकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि मंगल ऊर्जा, साहस, पराक्रम और कार्यक्षमता के कारक ग्रह माने जाते हैं। जब ये दोनों ग्रह मीन राशि में एक साथ आते हैं, तो यह संयोग व्यक्ति के जीवन में विशेष प्रकार की ऊर्जा और आध्यात्मिक प्रभाव पैदा कर सकता है।

वहीं मीन राशि जल तत्व की और गुरु बृहस्पति की राशि है, जो आध्यात्म, अंतर्ज्ञान और संवेदनशीलता से जुड़ी होती है। ऐसे में सूर्य और मंगल का यहां संयोग बनने से व्यक्ति के भीतर आध्यात्मिक जागरूकता और अंतर्ज्ञान शक्ति बढ़ सकती है। कई लोगों का मन पूजा-पाठ, ध्यान और धार्मिक कार्यों की ओर अधिक आकर्षित हो सकता है। वहीं इस संयोग से व्यक्ति के अंदर निर्णय लेने की क्षमता, आत्मविश्वास और साहस बढ़ सकता है। लोग अपने लक्ष्यों को लेकर अधिक सक्रिय और प्रेरित महसूस कर सकते हैं।

धनु राशि (Dhanu Zodiac)

धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य और मंगल का संयोग लाभकारी साबित हो सकता है। क्योंकि यह संयोग आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर बनेगा। इसलिए इस समय करियर और व्यापार के क्षेत्र में नई संभावनाएं बन सकती हैं। लंबे समय से रुके हुए कार्यों में गति आएगी और आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिल सकते हैं।

वहीं नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है, जिससे पदोन्नति या नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना बनेगी। वहीं आप कोई वाहन या प्रापर्टी खरीद सकते हैं।

मीन राशि (Meen Zodiac)

मीन राशि वालों के लिए यह संयोग सकारात्मक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि यह संयोग आपकी राशि से लग्न भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए इस समय आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि हो सकती है। साथ ही मान- सम्मान की प्राप्ति हो सकती है।

वहीं व्यापार से जुड़े लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं और निवेश से लाभ के योग बन सकते हैं। परिवार में सकारात्मक वातावरण रहेगा और किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिल सकती है। साथ ही आपकी मेहनत का परिणाम भी इस समय दिखाई दे सकता है।

मिथुन राशि (Mithun Zodiac)

मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य और मंगल का प्रभाव करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि करा सकता है। क्योंकि यह संयोग आपकी राशि से कर्म भाव पर बनेगा। इसलिए इस दौरान नई योजनाओं पर काम शुरू करने का यह अनुकूल समय हो सकता है।

साथ ही व्यवसाय में विस्तार के योग बन सकते हैं और आर्थिक लाभ की संभावना बढ़ सकती है। साथ ही आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि देखने को मिल सकती है। साथ ही बेरोजगार लोगों को नौकरी मिलने की संभावना है।

कर्क राशि (Cancer Zodiac)

कर्क राशि वालों के लिए यह ग्रह संयोग जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। क्योंकि यह संयोग आपकी राशि से नवम भाव पर बनेगा। इसलिए इस समय नौकरी और कारोबार में प्रगति के योग बन सकते हैं। यदि आप लंबे समय से किसी योजना पर काम कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलने की संभावना बन सकती है।

वहीं परिवार और मित्रों का सहयोग मिलने से मानसिक संतोष भी प्राप्त हो सकता है। वहीं आप छोटी या बड़ी यात्रा कर सकते हैं। साथ ही आप धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।