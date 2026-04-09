ज्योतिष शास्त्र अनुसार ग्रह समय- समय पर राशि परिवर्तन करते अपने मित्र और शत्रु ग्रह के साथ युति बनाते हैं, जिसका प्रभाव देश- दुनिया पर देखने को मिलता है। साथ ही यह संयोग किसी के लिए शुभ रहता है तो किसी के लिए अशुभ रहता है। फ्यूचर पंचांग के अनुसार 11 मई को ग्रहों के राजा सूर्य और ग्रहों के सेनापति मंगल देव की युति बनने जा रही है। यह युति मेष राशि में बनेगी, जहां सूर्य देव उच्च राशि के माने जाते हैं। वहीं सूर्य देव को पिता, प्रशासन, सरकारी नौकरी, मान- सम्मान, प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास का कारक माना जाता है तो वहीं मंगल देव को साहस, पराक्रम, शौर्य, वीरता, रक्त और प्रापर्टी का कारक माना जाता है। ऐसे में इन दोनों ग्रहों की युति के प्रभाव से इन सेक्टरों और 12 राशियों पर प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन मेष, सिंह और तुला राशि के जातकों को इस समय आर्थिक उन्नति के संकेत मिल रहे हैं। साथ ही मान- सम्मान और प्रापर्टी की प्राप्ति हो सकती है।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार 11 मई को दोपहर 12 बजकर 38 मिनट पर ग्रहों के सेनापति मंगल ग्रह अपनी स्वराशि मेष में प्रवेश करेंगे, जहां वह ग्रहों के राजा सूर्य देव के साथ युति बनाएंगे। क्योंकि सूर्य देव ने 14 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश किया था और वह 15 मई तक मेष में ही संचरण करेंगे।

आपको बता दें कि सूर्य और मंगल की युति व्यक्ति के अंदर ऊर्जा, नेतृत्व क्षमता और जोखिम उठाने की ताकत बढ़ाती है। यह योग सरकारी नौकरी, प्रापर्टी और पुलिस, सेना के क्षेत्र में सफलता दिला सकता है, लेकिन इस योग के प्रभाव से क्रोध, विवाद और जल्दबाजी में किए गए कार्य नुकसान दे सकते हैं।

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मेष राशि (Aries Zodiac)

आप लोगों के लिए मंगल और सूर्य की युति सकारात्मक साबित हो सकती है क्योंकि यह उनके लग्न में बनने जा रही है। इसलिए इस दौरान आत्मविश्वास बढ़ सकता है और आप अपने निर्णयों को लेकर काफी स्पष्ट रह सकते हैं। साथ ही इस दौरान नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना हैं, वहीं व्यापारियों को बड़ा ऑर्डर या नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। रुका हुआ धन वापस मिलने के संकेत हैं और निवेश से भी लाभ हो सकता है। लेकिन निवेश सोच- समझकर करें।

हालांकि आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि आत्मविश्वास कभी-कभी अहंकार में बदल सकता है, जिससे सहकर्मियों या परिवार के साथ मतभेद हो सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में सिर दर्द, आंखों में जलन या ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, इसलिए दवाई समय पर लें। साथ ही लापरवाही नहीं बरतें।

सिंह राशि (Leo Zodiac)

सूर्य और मंगल की युति सिंह राशि के जातकों को लाभप्रद सिद्ध हो सकती है। क्योंकि यह युति आपकी गोचर कुंडली से भाग्य भाव में बन रही है, जिससे किस्मत का पूरा साथ मिलने के संकेत हैं। साथ ही इस दौरान लंबे समय से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं और करियर में नई दिशा मिल सकती है। उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा या किसी बड़े अवसर के योग बन रहे हैं। साथ ही आर्थिक रूप से यह समय मजबूत रह सकता है। पिता या गुरु का सहयोग मिलने के योग हैं, जिससे जीवन में स्थिरता आएगी।

लेकिन इस दौरान ओवरकॉन्फिडेंस और जल्दबाजी से बचना जरूरी है। किसी कानूनी मामले या डॉक्यूमेंट से जुड़ी गलती परेशानी बढ़ा सकती है। साथ ही, यात्रा के दौरान सावधानी बरतें।

तुला राशि (Libra Zodiac)

आप लोगों के लिए सूर्य और मंगल की युति अनुकूल सिद्ध हो सकती है। क्योंकि यह युति आपकी राशि से सप्तम भाव पर बनने जा रही है। इसलिए इस समय बिजनेस पार्टनरशिप में अच्छा लाभ मिल सकता है और नए कॉन्ट्रैक्ट या डील फाइनल हो सकती है। साथ ही जीवनसाथी के सहयोग से आर्थिक स्थिति में सुधार होने के संकेत हैं। साथ ही जो लोग नई साझेदारी या विवाह के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल हो सकता है। कोर्ट-कचहरी के मामलों में भी राहत मिलने के संकेत हैं।

लेकिन इस समय क्रोध के कारण रिश्तों में तनाव भी आ सकता है। वहीं छोटी-छोटी बातों पर विवाद बढ़ सकता है, इसलिए वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें। खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे बजट बिगड़ सकता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।