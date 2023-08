Live

Supermoon 2023 Live: आज आसमान में दिखेगा बेहद दुर्लभ नजारा, जानिए किस समय दिखेगा स्टर्जन मून

Supermoon 2023 Live: वैज्ञानिकों के अनुसार, आजआज दिखने वाला सुपरमून अन्य सुपरमून की तुलना में काफी बड़ा होगा, क्योंकि यह धरती के बेहद पास होगा। जानिए सुपरमून के बारे में हर एक अपडेट

आज यानी 1 अगस्त को पहला सुपरमून दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही 30 अगस्त की रात दूसरा नजर आएगा। जानिए स्टर्जन मून के बारे में हर एक बात (PC-FREEPIK)

Supermoon 2023 Live In India: अंतरिक्ष में कभी-कभी कई अद्भुत और खूबसूरत घटनाएं होती है। जिनका हर किसी को बेसब्री से इंतजार होता है। ऐसे ही खगोलीय घटनाओं के लिए अगस्त माह काफी खास होने वाला है, क्योंकि इस बार आसमान में एक नहीं बल्कि दो बार सुपर मून नजर आने वाला है। जिसमें से पहला सुपरमून आज यानी 1 अगस्त 2023 को नजर आने वाला है। बता दें कि हर एक सुपरमून पूर्णिमा के दिन होता है। जब चंद्रमा अपनी कला से परिपूर्ण होता है। आज दिखने वाला सुपरमून अन्य की तुलना में काफी अलग और बड़ा होने वाला है, क्योंकि यह पृथ्वी के काफी नजदीक होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार, आज आज पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की कक्षा करीब 5 डिग्री के कोण में झुकी हुई होती है। इसी के कारण आज नजर आने वाले मून को 'स्टर्जन मून' कहा जा कहा है। पढ़ें सुपरमून संबंधी हर एक अपडेट। Live Updates 08:25 (IST) 1 Aug 2023 किस समय दिखेगा सुपरमून ( Supermoon 2023 Time) पहला सुपरमून 1 अगस्त 2023 यानी आज होगा। भारत में सुपरमून 1 अगस्त 2023 को देर रात 12 बजकर 02 बजे चरम पर होगा।