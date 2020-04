समाचार एजेंसी एएनआई के हवाले से सुपर मून की तस्वीरें पंजाब के लुधियाना से सामने आई हैं। जिसमें चंद्रमा आकार में बड़ा और चमकार दिखाई दे रहा है। सुपर पिंक मून में चांद की रोशनी का खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है।

Visuals of Super Pink Moon, which is the biggest and brightest full moon of the year 2020, from Ludhiana in Punjab. pic.twitter.com/ojHAkFlnnv