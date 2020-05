सुपरमून लाइव कैसे देखें? How to watch Super Flower Moon from India

2020 का अंतिम सुपरमून 7 मई को शाम 4:15 बजे भारत में दिखाई देगा, इसलिए उजाला होने के कारण देश में लोग इसे आकाश में नहीं देख सकेंगे। हालांकि ऑनलाइन वेबसाइटों पर इसे आराम से घर बैठे लाइव देखा जा सकेगा। Slooh और Virtual Telescope सहित लोकप्रिय यूट्यूब चैनल सुपरमून की लाइवस्ट्रीम की मेजबानी करने के लिए जाने जाते हैं। आने वाले दिनों में उनके YouTube चैनल पर एक लाइव लिंक ज़रूर होना चाहिए।