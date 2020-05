सुपर फ्लॉवर मून कैसे देखें (How to watch Super Flower Moon from India):

2020 का अंतिम सुपरमून 7 मई को शाम 4:15 बजे भारत में दिखाई देगा। इस समय उजाला होने की वजह से देश में लोग इसे आकाश में नहीं देख सकेंगे। हालांकि ऑनलाइन आप विभिन्न चैनलों के माध्यम से इस खूबसूरत चांद को देख सकते हैं।