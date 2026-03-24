sunela ratna citrine gem: ज्योतिष शास्त्र में हर रत्न का एक विशेष महत्व होता है, यहां हम बात करने जा रहे हैं सुनहला रत्न के बारे में। यह रत्न विशेष रूप से गुरु बृहस्पति से संबंधित माना जाता है और इसे धारण करने से जीवन में सुख-समृद्धि, धन और ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिन लोगों की कुंडली में गुरु कमजोर होता है, उनके लिए सुनहला पहनना बेहद लाभकारी माना जाता है। साथ ही व्यक्ति की धन संबंधी समस्याएं भी दूर हो सकती हैं। आइए जानते हैं सुनहला धारण करने की सही विधि और किन राशि वालों को ये करता है सूट…

इन राशि वालों को शुभ रहता है सुनहला

अगर आपकी कुंडली में गुरु शुभ विराजमान हैं, तो आप इस रत्न को पहन सकते हैं। वहीं कर्क लग्न वाले इस रत्न को पहन सकते हैं क्योंकि गुरु आपके भाग्य के स्वामी हैं। साथ ही मीन राशि- लग्न, धनु राशि- लग्न वाले भी सुनहला धारण कर सकते हैं। वहीं अगर गुरु आपकी जन्म कुंडली में कमजोर स्थित हो तो भी सुनहला धारण कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों की कुंडली में गुरु अशुभ स्थिति में हो, वे भी ज्योतिषीय सलाह लेकर इसे धारण कर सकते हैं।

सुनहला पहनने के प्रमुख लाभ

सुनहला रत्न धारण करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह रत्न मानसिक तनाव को कम करता है और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही शिक्षा, करियर और व्यापार में सफलता के योग बनाता है। मान्यता है कि इसे पहनने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और अटके हुए कार्य भी पूरे होने लगते हैं। वैवाहिक जीवन में भी मधुरता आती है और संतान सुख की प्राप्ति होती है।

सुनहला धारण करने के सही नियम

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुनहला रत्न को हमेशा गुरुवार के दिन धारण करना शुभ माना जाता है। इसे सोने की अंगूठी में जड़वाकर दाएं हाथ की तर्जनी में पहनना चाहिए। धारण करने से पहले इसे गंगाजल और कच्चे दूध से शुद्ध करें और “ॐ बृं बृहस्पतये नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें। सही विधि से धारण करने पर ही यह रत्न पूर्ण लाभ देता है।

किन लोगों को नहीं पहनना चाहिए सुनहला

हर रत्न हर व्यक्ति के लिए शुभ नहीं होता। जिन लोगों की कुंडली में गुरु पहले से ही मजबूत और उच्च स्थिति में हो, उन्हें बिना सलाह के यह रत्न नहीं पहनना चाहिए। साथ ही शनि या राहु के प्रभाव वाले जातकों को भी इसे पहनने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना जरूरी है, अन्यथा इसके नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं।

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डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।