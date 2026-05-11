वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहों के राजा सूर्य हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं। सूर्य का गोचर व्यक्ति के आत्मविश्वास, करियर, मान-सम्मान, नेतृत्व क्षमता और सरकारी कार्यों पर विशेष प्रभाव डालता है। फ्यूचर पंचांग के अनुसार 15 मई 2026 को सूर्य देव मेष राशि से निकलकर वृष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन मेष, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए यह गोचर विशेष रूप से शुभ साबित हो सकता है। इस दौरान करियर, धन, पद-प्रतिष्ठा और पारिवारिक जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार ग्रहों के राजा सूर्य देव 15 मई को सुबह 6 बजकर 22 मिनट पर वृष राशि में संचरण करने जा रहे हैं। वहीं यहां वह 15 जून तक विराजमान रहेंगे। सूर्य का वृष राशि में प्रवेश कई लोगों के जीवन में नई ऊर्जा और आत्मबल लेकर आ सकता है। इस दौरान लोग अपने लक्ष्यों को लेकर अधिक गंभीर और सक्रिय दिखाई दे सकते हैं।

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सूर्य गोचर का मेष राशि पर प्रभाव (Aries Zodiac)

सूर्य का गोचर मेष राशि वालों के लिए आर्थिक मामलों में लाभकारी साबित हो सकता है। क्योंकि सूर्य देव आपकी राशि से धन भाव पर गोचर करेंगे। साथ ही सूर्य देव आपकी राशि से पंचम भाव के स्वामी हैं। इसलिए इस दौरान अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार में रुके हुए कार्य गति पकड़ सकते हैं।

वहीं परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। इस समय निवेश से भी लाभ मिलने की संभावना है। साथ ही आपको संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है। वहीं जो छात्र मेष राशि से जुड़े हुए हैं वो किसी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं।

सूर्य गोचर का सिंह राशि पर प्रभाव (Zodiac Zodiac)

सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य देव हैं, इसलिए यह गोचर आपके लिए बेहद खास माना जा रहा है। वहीं सूर्य देव आपकी गोचर कुंडली के कर्म भाव पर संचऱण करेंगे। इसलिए इस दौरान करियर में उन्नति के संकेत मिल सकते हैं। नौकरी में प्रमोशन या नई अवसर मिलने के योग बनेंगे। सामाजिक मान-सम्मान में वृद्धि होगी और आपके नेतृत्व की सराहना हो सकती है। जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें इस समय विशेष लाभ मिल सकता है।

साथ ही लंबे समय से अटके कार्य पूरे होने के संकेत हैं। साथ ही इस समय व्यापारी वर्ग कोई बड़ी व्यवसायिक डील कर सकते हैं। साथ ही कारोबार का विस्तार कर सकते हैं।

सूर्य गोचर का कन्या राशि पर प्रभाव (Kanya Zodiac)

कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर भाग्य का साथ दिला सकता है। क्योंकि सूर्य देव का गोचर आपकी राशि से भाग्य स्थान पर होने जा रहा है। इसलिए इस दौरान विदेश यात्रा या लंबी दूरी की यात्रा के योग बन सकते हैं। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। करियर में नए अवसर मिल सकते हैं और व्यापार में विस्तार होने की संभावना है। आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत हो सकती है।

वहीं सूर्य देव आपकी राशि से 12वें स्थान के स्वामी हैं। इसलिए इस दौरान आप आप धन की सेविंग करने में सफल रहेंगे। साथ ही आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। वहीं आपको प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है।

यह लेख ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल सामान्य जानकारी प्रदान करना है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।