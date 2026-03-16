Sun Transit in Aries 2026 Date: ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ग्रहों के राजा सूर्य देव लगभग 1 महीने बाद राशि परिवर्तन करते हैं। इसी क्रम में फ्यूचर पंचांग अनुसार 14 अप्रैल 2026 को सूर्य देव मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में मेष सूर्य की उच्च राशि मानी जाती है, इसलिए यह गोचर बेहद प्रभावशाली और शुभ फल देने वाला माना जाता है। साथ ही इसको मेष संक्रांति भी कहा जाता है।

ऐसे में सूर्य के इस राशि परिवर्तन से कई राशियों के जीवन में ऊर्जा, आत्मविश्वास और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग बनते हैं। लेकिन मेष, सिंह और कर्क राशि के जातकों के लिए यह समय करियर, व्यापार और सामाजिक सम्मान के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इस समय इन राशियों को करियर और कारोबार में तरक्की मिल सकती है।

सूर्य का मेष राशि में गोचर का ज्योतिषीय महत्व

ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा, नेतृत्व, सरकारी पद, पिता, प्रतिष्ठा और ऊर्जा का कारक ग्रह माना जाता है। वहीं आपको बता दें कि मेष राशि में प्रवेश करने पर सूर्य अपनी पूर्ण शक्ति में होते हैं, इसलिए इसे सूर्य का उच्च का स्थान भी कहा जाता है। जब सूर्य इस राशि में आते हैं तो व्यक्ति के आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति में वृद्धि होती है।

साथ ही सरकारी कार्यों, प्रशासनिक क्षेत्र, राजनीति और मैनेजमेंट से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है। इस दौरान समाज में मान-सम्मान बढ़ने और नई जिम्मेदारियां मिलने के योग भी बनते हैं। वहीं जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, उनको भी अच्छी सफलता मिल सकती है।

11 अप्रैल से मीन, कुंभ, वृष और कर्क राशि वालों को आर्थिक उन्नति के योग, बुद्धि के दाता बुध करेंगे गुरु के घर में प्रवेश

मेष संक्रांति का महत्व

ज्योतिष शास्त्र अनुसार जब सूर्य मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करते हैं, तो उस दिन को मेष संक्रांति कहा जाता है। हिंदू धर्म में इसका विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व माना जाता है। इसी समय से कई स्थानों पर हिंदू नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है और उत्तर भारत में इसे वैशाख महीने का आरंभ भी माना जाता है।

इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान-पुण्य और सूर्य देव की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन किए गए दान और धार्मिक कार्यों से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

इन राशियों पर पड़ सकता है सकारात्मक प्रभाव

मेष राशि (Aries Zodiac)

सूर्य देव का गोचर आपको शुभ साबित हो सकता है। क्योंकि यह गोचर आपकी राशि से लग्न भाव पर होने जा रहा है। इसलिए इस दौरान आपको करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना हो सकती है। व्यापारियों के लिए भी यह समय नए अवसर लेकर आ सकता है। वहीं आपको मान- सम्मान प्राप्ति के योग बन रहे हैं।

साथ ही इस दौरान शादीशुदा लोगों का दांपत्य जीवन खुशनुमा रहने के संकेत मिल रहे हैं। वहीं आपके इस समय प्रभावशाली लोगों के साथ संबंध बन सकते हैं। लेकिन इस समय आपको मेहनत करनी चाहिए। मतलब प्रयासरत रहना चाहिए।

सिंह राशि (Leo Zodiac)

सूर्य सिंह राशि के स्वामी ग्रह हैं। वहीं यह गोचर आपकी राशि से भाग्या स्थान पर होने जा रहा है। इसलिए यह गोचर आपके लिए भाग्यवृद्धि का संकेत दे रहा है। साथ ही इस दौरान नौकरी और व्यापार में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा या नई योजनाओं में सफलता मिलने की संभावना है।

वहीं इस समय आप किसी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। साथ ही इस समय प्रतियोगी छात्रों को किसी परीक्षा में सफलता मिल सकती है। लेकिन आपको मेहनत करनी चाहिए। साथ ही प्लानिंग के साथ कार्य करना चाहिए।

कर्क राशि (Cancer Zodiac)

सूर्य देव का गोचर कर्क राशि के जातकों को अनुकूल सिद्ध हो सकता है। क्योंकि यह गोचर आपकी राशि से कर्म भाव पर होने जा रहा है। इसलिए इस समय नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन सकते हैं। साथ ही समाज में मान-सम्मान भी बढ़ सकता है।

वहीं इस समय नौकरीपेशा लोगों की पदोन्नति हो सकती है। साथ ही जो व्यापारी वर्ग हैं, उनको कारोबार में अच्छे लाभ के योग बन रहे हैं। लेकिन इस समय कोई व्यवसायिक डील करते समय सावधानी बरतें। वहीं डील के कागज अच्छे से जांच लें।

हांलाकि किसी भी ग्रह का प्रभाव व्यक्ति की जन्म कुंडली, दशा और ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करता है, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम अलग-अलग हो सकते हैं।

यह भी पढ़ें:

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।