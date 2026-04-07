Shukraditya Rajyog 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, नवग्रहों में से सूर्य को ग्रहों का राजा के साथ-साथ पिता, आत्मा, मान-सम्मान आदि का कारक माना जाता है। ऐसे में सूर्य की स्थिति में बदलाव का असर 12 राशियों पर देखने को मिलता है। इस समय सूर्य की स्थिति की बात करें, तो मीन राशि में शनि, मंगल के साथ विराजमान है। लेकिन 14 अप्रैल को वह राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। किसी भी ग्रह के उच्च राशि में आने वह काफी बली हो जाता है। ऐसे में वह हर तरह से राशियों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। सूर्य के इस राशि में प्रवेश करते ही वह शुक्र के साथ युति कर लेंगे। ऐसे में सूर्य और शुक्र की युति से शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। सूर्य की उच्च राशि में शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण होने से 12 राशियों पर असर देखने को मिलने वाला है। लेकिन इन तीन राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। जानें इन लकी राशियों के बारे में…

द्रिक पंचांग के अनुसार, सूर्य 14 अप्रैल 14 2026, मंगलवार को 09:38 ए एम बजे मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस राशि में 15 मई तक रहेंगे। इस दौरान सूर्य की शुक्र के साथ युति करेंगे, जो 26 अप्रैल तक रहेगी। इसके बाद शुक्र वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे।

मेष राशि पर शुक्रादित्य राजयोग का असर (Aries Zodiac)

शुक्र और सूर्य की युति से बना शुक्रादित्य राजयोग इस राशि के जातकों के लिए काफी लाभकारी हो सकता है। इस राशि के जातकों को किस्मत का पूरा साथ मिल सकता है। इस राशि के लग्न भाव में शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण होने वाला है। इस राशि के पंचम भाव यानी लक्ष्मी स्थान के स्वामी स्वयं सूर्य है। ऐसे में इस राशि के जातकों को संतान की ओर से अच्छी खबर मिल सकती है।निवेश करने से आपको लाभ मिल सकता है। शिक्षा में चली आ रही रुकावटें दूर हो सकती है। आपके व्यक्तित्व में निखार देखने को मिलने वाला है।

आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिलेगी। समाज, कार्यक्षेत्र और परिवार में मान-सम्मान बढ़ने के योग बन रहे हैं। सरकारी कामों में सफलता हासिल हो सकती है। नौकरीपेशा जातकों के लिए ये अवधि लाभकारी हो सकती है। आपके काम की सारहना की जाएगी। इसके साथ ही नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों से आपके संबंध अच्छे हो सकते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को अपार सफलता हासिल हो सकती है। वैवाहिक जीवन अच्छा जाने वाला है। जीवनसाथी या पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा।

उपाय- सूर्य के शुभ फलों को पाने के लिए रोजाना सुबह सूर्य को अर्घ्य दें। इसके अलावा सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल, लाल पुष्प और कुमकुम डालकर सूर्य को अर्पित करें और सूर्य मंत्र का जाप करें।

मिथुन राशि पर शुक्रादित्य राजयोग का असर (Gemini Zodiac)

मिथुन राशि के जातकों के लिए भी सूर्य का इस राशि में आना लाभकारी हो सकता है। इस राशि के जातकों के लिए सूर्य और शुक्र की युति से बना शुक्रादित्य काफी लाभकारी हो सकता है। इस राशि के जातकों के लिए ये स्थिति ‘सोने पे सुहागा’ की तरह हो सकता है। तृतीय भाव के स्वामी सूर्य के ग्यारहवें भाव में आने से इस राशि के जातकों को उनकी मेहनत का पूर्ण फल मिल सकता है। नौकरीपेशा जातकों को कई क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है। आपको यश, पद-प्रतिष्ठा से लेकर वेतन में वृद्धि हो सकती है। साहस और पराक्रम में भी तेजी से वृद्धि हो सकती है।

आपक कई लोगों से जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेहद प्रभावशाली रहेगी। ऐसे में समाज में भी मान-सम्मान की वृद्धि हो सकती है। आय के नए स्त्रोत खुल सकते हैं। ऐसे में रुका हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है। लंबे समय से रुकी हुई कई इच्छाएं पूरी हो सकती है। व्यापारियों के लिए भी ये समय काफी प्रभावशाली हो सकता है। आपको कई बड़े सौदे मिल सकते हैं।विद्यार्थियों को एकाग्रता बनाए रखने के लिए अधिक मेहनत करनी होगी।

उपाय- सूर्य के गोचर के शुभ फलों के लिए सूर्य को अर्घ्य दें। इसके अलावा गेहूं या फिर तांबे का दान देना लाभकारी हो सकता है।

सिंह राशि पर शुक्रादित्य राजयोग का असर (Leo Zodiac)

सूर्य अपनी राशि के नवम भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों को कई क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है। जीवन में खुशियों की दस्तक हो सकती है। परिवार के साथ अच्छा समय बीत सकता है। अध्यात्म की ओर आपका झुकाव हो सकता है। ऐसे में कई धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं। नौकरीपेशा जातकों को किस्मत का पूरा साथ मिल सकता है। ऐसे में नई नौकरी के अवसर मिलने के साथ-साथ पदोन्नति, वेतन वृद्धि मिल सकती है।बिजनेस करने वाले जातकों को इस अवधि में खूब मुनाफा हो सकता है। उच्च शिक्षा पाने का सपना पूरा हो सकता है।

शुक्रादित्य योग की ये स्थिति अत्यंत शुभ मानी जाती है, क्योंकि जब भाग्य प्रबल होता है तो जीवन में भौतिक सुख-सुविधाएं स्वतः मिलने लगती हैं। जिन लोगों की शादी में देरी हो रही थी, उनके विवाह के योग बनते हैं।

नवम भाव में स्थित सूर्य पिता के भी कारक होते हैं। इसलिए पिता के साथ चली आ रही अनबन समाप्त हो सकती है। पिता का पूरा सहयोग मिल सकता है, जिससे आप अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो सकते हैं। सरकारी कार्यों में भी सफलता मिल सकती है। सरकारी नौकरी करने वाले जातकों के लिए पदोन्नति के योग बन रहे हैं। रुके हुए सरकारी काम, दस्तावेज या अन्य जरूरी कार्य भी इस समय पूरे हो सकते हैं।

सूर्य की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ती है, जो साहस, पराक्रम, संचार, भाई-बहनों, मार्केटिंग और यात्रा से जुड़ा होता है। इस प्रभाव से आत्मविश्वास और साहस में वृद्धि होती है।

उपाय- सूर्य के शुभ फलों के लिए रोजाना अर्घ्य दें। इसके साथ ही प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना करने के अलावा गायत्री मंत्र बोलें।

ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये राशिफल निकाला जाता है, जो सामान्य होता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि ये हर व्यक्ति पर 100% एक जैसा लागू हो। हर व्यक्ति की जिंदगी अलग होती है क्योंकि जन्म कुंडली (Birth Chart) में दशा–अंतर्दशा, लग्न, ग्रह स्थिति हर एक चीज अलग-अलग होते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।