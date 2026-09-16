Sun Mount in Palmistry: हस्तरेखा शास्त्र में हथेली के अलग-अलग पर्वतों और उन पर बने चिन्हों का विशेष महत्व बताया गया है। हथेली में सूर्य पर्वत अनामिका उंगली के नीचे स्थित माना जाता है और इसका संबंध सूर्य ग्रह, यश, सम्मान, आत्मविश्वास और सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि सूर्य पर्वत उभरा हुआ हो और यहां कुछ विशेष शुभ निशान दिखाई दें, तो व्यक्ति को जीवन में नाम और पहचान मिलने के संकेत माने जाते हैं। हालांकि, हस्तरेखा शास्त्र की ये व्याख्याएं पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित हैं, इन्हें वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित भविष्यवाणी नहीं माना जाता। आइए जानते हैं सूर्य पर्वत पर शुभ निशान कौन से हैं…

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सूर्य पर्वत पर सूर्य रेखा

सूर्य पर्वत की ओर जाने वाली स्पष्ट और सीधी रेखा को हस्तरेखा शास्त्र में सूर्य रेखा कहा जाता है। मान्यता के अनुसार, ऐसी रेखा व्यक्ति की प्रतिभा, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि से जुड़ी हो सकती है। यदि रेखा साफ और गहरी हो, तो इसे कार्यक्षेत्र में पहचान और सम्मान मिलने का शुभ संकेत माना जाता है।

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सूर्य पर्वत पर त्रिभुज

हस्तरेखा शास्त्र अनुसार सूर्य पर्वत पर बना स्पष्ट त्रिभुज भी शुभ चिन्हों में गिना जाता है। साथ ही इसे प्रतिभा, कला और किसी विशेष क्षेत्र में सफलता से जोड़ा जाता है। ऐसे व्यक्ति को अपनी योग्यता के कारण समाज में पहचान मिलने की मान्यता है।

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सूर्य पर्वत पर तारा

सूर्य पर्वत पर बना तारे जैसा चिन्ह भी महत्वपूर्ण माना जाता है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार इसे अचानक प्रसिद्धि, सम्मान और उपलब्धियों से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि ऐसा चिन्ह व्यक्ति को अपने काम या प्रतिभा के जरिए अलग पहचान दिला सकता है।

सूर्य पर्वत का क्या है महत्व?

हस्तरेखा शास्त्र में सूर्य पर्वत को यश, प्रतिष्ठा, आत्मविश्वास, कला और सामाजिक सम्मान से संबंधित माना जाता है। हालांकि केवल किसी एक निशान के आधार पर व्यक्ति के पूरे भविष्य का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं माना जाता। हथेली की अन्य रेखाओं, पर्वतों और चिन्हों को भी साथ में देखकर पारंपरिक हस्तरेखा विश्लेषण किया जाता है।