हस्तरेखा शास्त्र में व्यक्ति के हाथ में मौजूद रेखाओं और पर्वतों के आधार पर विश्लेषण करते हैं। हथेली में सूर्य, शनि, बुध और मंगल पर्वत प्रमुख होते हैं। यहां हम बात करने जा रहे हैं सूर्य पर्वत के बारे में, जिन लोगों के साथ में सूर्य पर्वत विकसित और स्पष्ट होता है। ऐसे लोग स्वाभिमानी होते हैं। ये समाज में लोकप्रिय होते हैं। ऐसे लोग आमतौर पर कला, मीडिया, लेखन या क्रिएटिव क्षेत्रों में सफल होते हैं। वहीं इन लोगों का आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता भी मजबूत होती है। आइए जानते हैं सूर्य पर्वत के बारे में विस्तार से…

11 मई से मेष, सिंह और कर्क राशियों के जीवन में आ सकता है सकारात्मक बदलाव, मंगल ग्रह बनाएंगे रूचक राजयोग

जानिए हाथ में कहा होता है सूर्य पर्वत

सूर्य पर्वत हथेली में अनामिका अंगुली के नीचे होता है। इस स्थान को ही सूर्य का स्थान कहा गया है। साथ ही यह स्थान व्यक्ति की प्रतिभा, प्रसिद्धि, कला और आत्मविश्वास का प्रतिनिधित्व करता है। यदि यह भाग उभरा हुआ और स्पष्ट हो, तो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। हस्तरेखा शास्त्र में सूर्य से मान सम्मान पद, प्रतिष्ठा और सरकारी नौकरी का विश्लेषण किया जाता है।

सूर्य पर्वत का महत्व

हस्तरेखा शास्त्र में सूर्य पर्वत को सफलता और पहचान का प्रतीक माना जाता है। यह पर्वत व्यक्ति के जीवन में मिलने वाले यश, प्रतिष्ठा और सामाजिक सम्मान को दर्शाता है। वहीं जिन लोगों का सूर्य पर्वत विकसित होता है, वे जीवन में नाम और शोहरत हासिल करते हैं। साथ ही ऐसे लोग आमतौर पर कला, मीडिया, लेखन या क्रिएटिव क्षेत्रों में सफल होते हैं। वहीं समाज में ऐसे लोगों की पहचान अलग और प्रभावशाली होती है।

मई में कब है ज्येष्ठ संकष्टी चतुर्थी? जानिए तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व

अगर किसी व्यक्ति की हथेली में सूर्य पर्वत विकसित है और गुलाबी रंग का हो, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में मान- सम्मान पाते हैं। साथ ही समाज में लोकप्रिय होते हैं। इस तरह के लोग कुशल संगीतज्ञ , कलाकार , चित्रकार होते देखे गए है। ये लोग अपने टेलेंड से खूब नाम रोशन करते हैं। वहीं ये लोग प्रशासनिक सेवा में अच्छा नाम कमा सकते हैं। ये लोग स्वाभिमानी होते हैं। इन लोगों को झुकना पसंद नहीं होता है। ये लोग गलत बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। वहीं सूर्य पर्वत मजबूत होने पर व्यक्ति अच्छा दानी भी हो सकता है।

कुंभ राशि वाले लोग कैसे होते हैं, जानें पर्सनैलिटी और करियर- कारोबार के बारे में सबकुछ

डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।