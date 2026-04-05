Sun Mercury Saturn Mars conjunction 2026: वैदिक ज्योतष अनुसार 11 अप्रैल को एक विशेष संयोग बनने जा रहा है, जिसक् प्रभाव मानव जीवन के साथ देश- दुनिया पर देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि 11 अप्रैल को शनि, सूर्य, बुध और मंगल का संयोग मीन राशि में बनने जा रहा है। क्योंकि इस समय ग्रहों के सेनापति मंगल ने 2 अप्रैल को मीन राशि में संचऱण कर लिया है। वहीं ग्रहों के राजा सूर्य और कर्मफल दाता शनि देव मीन राशि में पहले से ही संचरण कर रहे हैं। साथ ही 11 अप्रैल को व्यापार और बुद्धि के दाता बुध ग्रह मीन राशि में संचरण करेंगे। जिससे चतुर्ग्रही योग बनेगा। ऐसे में इस योग का प्रभाव मानव 12 राशियों के जातकों पर देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं 12 राशियों पर सूर्य, शनि, बुध और मंगल के संयोग का प्रभाव क्या पड़ेगा…

फ्यूचर पंचांग के अनुसार 11 अप्रैल को 1 बजकर 16 मिनट पर ग्रहों के राजकुमार बुध ग्रह मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहांं वह मंगल, सूर्य और शनि देव के साथ संयोग बनाएंगे। आपको बता दें कि सूर्य को सभी ग्रहों का राजा कहा जाता है। यह आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र, नेतृत्व और आत्मविश्वास का कारक होता है। कुंडली में मजबूत सूर्य व्यक्ति को अधिकार, मान-सम्मान और उच्च पद दिलाता है। वहीं कमजोर सूर्य आत्मविश्वास की कमी, पिता से दूरी और करियर में बाधाएं ला सकता है। वहीं बुध को ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है। यह बुद्धि, वाणी, व्यापार, गणित और संचार का कारक है। मजबूत बुध व्यक्ति को चतुर, कुशल वक्ता और व्यापार में सफल बनाता है। कमजोर बुध से निर्णय लेने में भ्रम, शिक्षा में बाधा और संचार की समस्या हो सकती है।

वहीं मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। यह साहस, ऊर्जा, भूमि, भाई और युद्ध का कारक है। कुंडली में मजबूत मंगल व्यक्ति को निडर, ऊर्जावान और नेतृत्व क्षमता वाला बनाता है। वहीं कमजोर या अशुभ मंगल गुस्सा, दुर्घटना और विवाद की स्थिति पैदा कर सकता है। साथ ही शनि को न्यायाधीश ग्रह माना जाता है। यह कर्म, न्याय, अनुशासन, संघर्ष और मेहनत का प्रतिनिधित्व करता है। मजबूत शनि व्यक्ति को मेहनती, धैर्यवान और स्थिर सफलता देता है। जबकि अशुभ शनि जीवन में देरी, बाधाएं और संघर्ष बढ़ा सकता है, लेकिन अंततः यह व्यक्ति को परिपक्व बनाता है।

इन राशियों पर पड़ सकता है सकारात्मक प्रभाव

मेष राशि (Aries)

आपकी राशि से सूर्य, बुध, शनि और मंगल का संयोग 12वें भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए इस दौरन खर्च बढ़ सकते हैं। विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है। मानसिक शांति बनाए रखना जरूरी होगा।

वृषभ राशि (Taurus)

आपकी गोचर कुंडली से से सूर्य, बुध, शनि और मंगल का संयोग 11वें भाव पर बनने जा रहा है। जिससे आय में वृद्धि और नए स्रोत खुलेंगे। मित्रों से लाभ मिलेगा। साथ ही निवेश से लाभ के योग बन रहे हैं।

मिथुन राशि (Gemini)

आपकी राशि से सूर्य, बुध, शनि और मंगल का संयोग 10वें भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए प्रमोशन या नई नौकरी के योग बनेंगे। अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। साथ ही व्यापारियों को अच्छा धनलाभ हो सकता है।

कर्क राशि (Cancer)

आपकी गोचर कुंडली से से सूर्य, बुध, शनि और मंगल का संयोग 9वें भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए इस समय आपको किस्मत का साथ मिल सकता है। साथ ही धर्म-कर्म में रुचि बढ़ेगी और लंबी यात्राओं के योग बनेंगे।

सिंह राशि (Leo)

आपकी राशि से सूर्य, बुध, शनि और मंगल का संयोग 8वें भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अचानक खर्च या स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। सावधानी रखें।

कन्या राशि (Virgo)

आपकी गोचर कुंडली से से सूर्य, बुध, शनि और मंगल का संयोग 7वें भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए यह संयोग वैवाहिक जीवन और साझेदारी में बदलाव लाएगा। बिजनेस में नए अवसर मिलेंगे। साथ ही अविवाहित लोगों को विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। वहीं पार्टनरशिप के काम में लाभ मिल सकता है।

तुला राशि (Libra)

आपकी राशि से सूर्य, बुध, शनि और मंगल का संयोग छठे भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए यह संचरण शत्रुओं पर विजय दिलाएगा। नौकरी में सफलता और प्रतियोगिता में जीत के संकेत हैं। वहीं कोर्ट- कचहरी के मामलों में सफलता मिल सकती है।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आपकी गोचर कुंडली से से सूर्य, बुध, शनि और मंगल का संयोग 5वें भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए यह संयोग प्रेम, संतान और क्रिएटिविटी में लाभ देगा। निवेश से फायदा हो सकता है। साथ ही जो दंपत्ति संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, उनको संतान की प्राप्ति हो सकती है।

धनु राशि (Sagittarius)

आपकी राशि से सूर्य, बुध, शनि और मंगल का संयोग चतुर्थ भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए ग्रहों का यह संचरण पारिवारिक सुख और संपत्ति से लाभ देगा। घर से जुड़े फैसले आपके पक्ष में रहेंगे। वहीं आप कोई वाहन या प्रापर्टी खरीद सकते हैं।

मकर राशि (Capricorn)

आपकी गोचर कुंडली से से सूर्य, बुध, शनि और मंगल का संयोग तीसरे भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए इस दौरान आपका साहस और पराक्रम बढ़ सकता है। साथ ही कम्युनिकेशन और मीडिया से जुड़े लोगों को फायदा होगा। वहीं जिन लोगों का विदशो से जुड़ा काम- कारोबार है तो उनको लाभ हो सकता है।

कुंभ राशि (Aquarius)

आपकी राशि से सूर्य, बुध, शनि और मंगल का संयोग दूसरे भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए इस दौरान वाणी पर नियंत्रण रखें, पारिवारिक मामलों में संतुलन जरूरी है। वहीं आपको फंसा हुआ धन मिल सकता है।

मीन राशि (Pisces)

आपकी गोचर कुंडली से से सूर्य, बुध, शनि और मंगल का संयोग तीसरे भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए इस दौरान व्यक्तित्व में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। साथ ही आत्मविश्वास बढ़ेगा और जीवन में नई दिशा मिलेगी। वहीं आपको मान- सम्मान की प्राप्ति हो सकती है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।