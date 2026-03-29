Trigrahi Yoga 2026 Date: वैदिक ज्योतिष अनुसार ग्रह एक निश्चित अंतराल पर गोचर करके त्रिग्रही और चतुर्ग्रही योग बनाते हैं, जिसका प्रभाव देश- दुनिया पर सीधेतौर पर पड़ता है। आपको बता दें कि अभी ग्रहों के राजा सूर्य देव मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। वहीं कर्मफल दाता शनि देव भी मीन राशि में भ्रमण कर रहे हैं और फ्यूचर पंचांग के अनुसार 2 अप्रैल को दोपहर 3 बजकर 59 मिनट पर मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिससे गुरु के स्वामित्व वाली राशि मीन में त्रिग्रही योग बनेगा। ऐसे में त्रिग्रही योग का प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखने को मिलेगा। लेकिन धनु, वृष और मिथुन राशि के जातकों पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में सावधानी बरतने की जरूरत है।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार ग्रहों के सेनापति मंगल देव 2 अप्रैल को दोपहर 3 बजकर 59 मिनट पर मीन राशि में प्रवेश करके त्रिग्रही योग बनाएंगे। आपको बता दें कि यह त्रिग्रही योग 14 अप्रैल तक बना रहेगा। क्योंकि इस दिन सूर्य देव मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आपको बता दें कि जब सूर्य, शनि और मंगल का संयोग एक साथ बनता हैं, तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार जीवन में बड़े उतार-चढ़ाव और निर्णायक बदलाव दिखने को मिल सकते हैं।

वहीं यह योग व्यक्ति को मेहनत, संघर्ष और नेतृत्व के दम पर सफलता दिला सकता है, लेकिन गुस्सा, अहंकार और अधीरता से बचना आवश्यक होता है। संयम, अनुशासन और धैर्य से व्यक्ति इन ग्रहों की संयुक्त ऊर्जा को अपने पक्ष में मोड़ सकता है।

इन राशियों पर पड़ सकता है सकारात्मक प्रभाव

धनु राशि (Dhanu Zodiac)

धनु राशि के जातकों के लिए यह त्रिग्रही योग लाभकारी साबित हो सकता है, क्योंकि गुरु आपकी ही राशि के स्वामी हैं। साथ ही यह योग आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर बने जा रहा है। इसलिए इस दौरान करियर में उन्नति, रुके हुए कार्यों की पूर्ति और आर्थिक लाभ होने की संभावना है। साथ ही भाग्य का भी भरपूर साथ मिलने के संकेत हैं। साथ ही आप कोई वाहन या प्रापर्टी खरीद सकते हैं। वहीं इस दौरान आप कोई लग्जरी आयटम खरीद सकते हैं।

हालांकि, इसी समय अति-आत्मविश्वास से बचना जरूरी है, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए फैसले नुकसान दे सकते हैं और किसी करीबी के साथ विचारों का टकराव भी संभव है।

वृष राशि (Taurus Zodiac)

वृष राशि के लिए यह योग सकारात्मक साबित हो सकता है। क्योंकि यह योग आपकी राशि से इनकम और लाभ स्थान पर बनने जा रहा है। इसलिए इस दौरान आय के नए स्रोत बन सकते हैं, निवेश से लाभ मिलने के योग हैं और परिवार में सुख-शांति बनी रहने की संभावना है। साथ ही नौकरी और व्यवसाय में स्थिरता देखने को मिल सकती है। वहीं इस समय आय के नए स्त्रोत बन सकते हैं। वहीं संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है।

लेकिन इस दौरान खर्चों में अचानक वृद्धि हो सकती है और किसी पुराने निवेश में देरी या अटकाव भी परेशान कर सकता है, इसलिए पैसों के मामलों में सावधानी बरतना जरूरी होगा।

मिथुन राशि (Mithun Zodiac)

मिथुन राशि के जातकों के लिए त्रिग्रही योग का बनना करियर और कारोबार के लिहाज से शुभ साबित हो सकता है। क्योंकि यह योग आपकी राशि से कर्म भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए यह समय आपको काम- कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं। वहीं संचार और नेटवर्किंग के जरिए फायदा हो सकता है और आत्मविश्वास बढ़ने के योग हैं। साथ ही शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता मिल सकती है। वहीं व्यापारियों को अच्छा धनलाभ हो सकता है। साथ ही कोई बड़ी व्यवसायिक डील होने की संभावना है।

हालांकि, मन में अस्थिरता और निर्णय लेने में भ्रम की स्थिति बन सकती है, जिससे अच्छे मौके हाथ से निकलने का खतरा रहेगा, इसलिए धैर्य और सोच-समझकर कदम उठाना जरूरी है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।