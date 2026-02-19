Sun Transit 2026: वैदिक ज्योतिष में सूर्य देव को आत्मविश्वास, मान- सम्मान, प्रतिष्ठा, पिता, तेज, सरकारी नौकरी, प्रशासनिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र का कारक माना जाता है। इसलिए जब भी सूर्य देव की चाल में बदलाव होता है तो इन क्षेत्रों पर खास प्रभाव पड़ता है। आपको बता दें कि सूर्य देव अभी कुंभ राशि में संचऱण कर रहे हैं और फ्यूचर पंचांग के अनुसार सूर्य देव मार्च 15, 2026, रविवार को 01:08 ए एम बजे मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसको मीन संक्रांति कहते हैं। इसके साथ ही खरमास शुरू हो जाता है। साथ ही मांगलिक कार्य जैसे- विवाह, मुंडन आदि रुक जाते हैं।

वहीं सूर्य देव के गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखने को मिलेगा। लेकिन वृष, कुंभ और कर्क राशि के जातकों पर इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। साथ ही इनको सूर्य देव के प्रभाव से मान- सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। आइए जानते हैं ये लकी राशियां कौन सी हैं…

कर्क राशि (Cancer Zodiac)

सूर्य देव का राशि परिवर्तन कर्क राशि के जातकों को सकारात्मक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि सूर्य देव आपकी राशि से धन स्थान के स्वामी होकर विराजमान हैं। साथ ही वह आपके भाग्य स्थान पर संचरण करेंगे। इसलिए इस समय आपको किस्मत का साथ मिलने के योग हैं। वहीं आप देश- विदेश की यात्रा कर सकते हैं। साथ ही आप धर्म के कार्यों में भाग ले सकते हैं। वहीं इस समय इस राशि से जुड़े छात्रों का मन पढ़ाई में लग सकता है। लेकिन इस दौरान आपको सेहत को लेकर थोड़ा सावधान रहना चाहिए। बाहर का खाना खाने से बचना चाहिए।

उपाय- ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः” का जाप करें। ऐसा करने से नकारात्मक प्रभाव में कमी आ सकती है।

वृष राशि (Taurus Zodiac)

आप लोगों के लिए सूर्य का गोचर अनुकूल सिद्ध हो सकता है। क्योंक सूर्य देव आपकी राशि से इनकम और लाभ स्थान पर संचरण करेंगे। इससिए इस समय आपकी दैनिक इनकम में कुछ वृद्धि होने के संकेत हैं। साथ ही आय के नए स्त्रोत बनने के संकेत हैं। वहीं इस समय आपको निवेश थोड़ा सोच समझकर करना चाहिए। निवेश करते समय किसी विषेशज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। वहीं इस दौरान किसी को उधार धन देने से भी बचना चाहिए। वहीं इस समय संतान की सेहत का आपको ध्यान रखना चाहिए। नकारात्मक फल को कम करने के लिए आपको ये ज्योतिषीय उपाय करने चाहिए।

उपाय – वृष राशि के लोग प्रतिदिन तांबे के लोटे से जल (अर्घ्य) में लाल फूल/रोली डालकर अर्पित करें।

कुंभ राशि (Kumbh Zodiac)

आप लोगों के लिए सूर्य देव का गोचर शुभ फलदायी सिद्ध हो सकता है। क्योंकि सूर्य देव आपकी राशि से धन और वाणी स्थान पर संचरण करने जा रहे हैं। इसलिए इस समय आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने के योग हैं। कुछ फंसा हुआ पैसे मिलने के संकेत हैं। साथ ही इस समय आपकी वाणी में प्रभाव में प्रभाव बढ़ेगा, जिससे लोग इंप्रेस हो सकते हैं। वहीं इस समय परिवारीजनों के साथ संबंध अच्छे रह सकते हैं। लेकिन इस समय आपको मानसिक दबाव बना रह सकता है।



उपाय- इस दौरान आपको सुबह जल्दी उठना है। साथ ही पिता का सम्मान करें और सूर्य के प्रकाश में समय बिताएं।

यह भी पढ़ें:

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।