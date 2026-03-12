Shukraditya Rajyoga 2026 Date: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह समय-समय पर गोचर करके विशेष योगों का निर्माण करते हैं, जिनका प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखने को मिलता है। यहां हम बात करने जा रहे हैं शुक्रादित्य राजयोग के बारे में, जो फ्यूचर पंंचांग के अनुसार 14 अप्रैल को बनने जा रहा है। यह राजयोग सूर्य और शुक्र की युति से बनेगा। क्योंकि शुक्र देव पहले से मेष राशि में संचरण कर रहे हों और 14 अप्रैल को सूर्य देव अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करेंगे। जिससे गोचर में यह राजयोग बनेगा। साथ ही 14 अप्रैल को मेष संक्रांति भी होगी।

साथ ही इस राजयोग के प्रभाव से कुछ राशियों के लोगों को करियर, धन, प्रतिष्ठा और पारिवारिक जीवन में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। खासतौर पर मेष, सिंह और कर्क राशि के लोगों के लिए यह समय शुभ माना जा रहा है।

क्या है शुक्रादित्य राजयोग

शुक्रादित्य राजयोग तब बनता है जब सूर्य और शुक्र एक ही राशि में युति करते हैं। सूर्य को आत्मबल, नेतृत्व और सरकारी कार्यों का कारक माना जाता है, जबकि शुक्र सुख-सुविधा, कला, प्रेम, धन और विलासिता के प्रतीक हैं। आपको बता दें कि जब ये दोनों ग्रह एक साथ आते हैं तो व्यक्ति के जीवन में वैभव, सामाजिक प्रतिष्ठा, आकर्षण और आर्थिक उन्नति के योग बनते हैं। ज्योतिष के अनुसार यह योग राजयोगों में महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह व्यक्ति को सुख, सम्मान और सफलता दिलाने की क्षमता रखता है।

सूर्य उच्च राशि मेष में प्रभाव और मेष संक्रांति

वैदिक ज्योतिष में सूर्य देव को ग्रहों का राजा, आत्मा, ऊर्जा, पिता, शासन और प्रतिष्ठा का कारक माना जाता है। आपको बता दें कि जब सूर्य 14 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश करते हैं तो उनको उच्च स्थिति प्राप्त होती है, क्योंकि मेष सूर्य की उच्च राशि मानी जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य 10 डिग्री मेष पर अपनी सबसे शक्तिशाली अवस्था में होता है।

वहीं मेष राशि के स्वामी मंगल हैं, जो साहस, पराक्रम और ऊर्जा का प्रतीक माने जाते हैं। इसलिए जब सूर्य इस राशि में प्रवेश करते हैं तो उनकी तेजस्विता और प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है, जिससे व्यक्ति के अंदर नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की शक्ति मजबूत होती है।

इन राशियों को मिल सकता है लाभ

मेष राशि (Aries Zodiac)

शुक्रादित्य राजयोग मेष राशि के जातकों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। क्योंकि यह राजयोग आपकी राशि में ही बनने जा रहा है। इसलिए इस समय करियर में नई जिम्मेदारियां और पदोन्नति के योग बन सकते हैं।

साथ ही नौकरी करने वालों को अधिकारियों का सहयोग मिलने की संभावना है। वहीं व्यापार करने वालों के लिए नए अवसर और धन लाभ हो सकता है। साथ ही इस दौरान आपको मान- सम्मान की भी प्राप्ति के योग बन रहे हैं।

सिंह राशि (Leo Zodiac)

सिंह राशि के लिए यह राजयोग बेहद शुभ माना जा रहा है। क्योंकि यह राजयोग आपकी राशि से भाग्य स्थान पर बनने जा रहा है। इसलिए इस दौरान भाग्य का साथ मिल सकता है और लंबे समय से अटके काम पूरे हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं।

साथ ही विदेश यात्रा या नई योजनाओं में सफलता मिलने के योग बन सकते हैं। साथ ही इस समय छात्रों को किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल सकती है। लेकिन इस समय आपको मेहनत करते रहना चाहिए. क्योंकि सफलता तब ही मिलेगी।

कर्क राशि (Cancer Zodiac)

आप लोगों के लिए शुक्रादित्य राजयोग सकारात्मक साबित हो सकता है। क्योंकि यह राजयोग आपकी राशि से दशम भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए इस दौरान कर्क राशि के लोगों को करियर और कारोबार में तरक्की मिल सकती है। साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है।

वहीं नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। व्यवसाय में आर्थिक लाभ और विस्तार के अवसर मिल सकते हैं। परिवार में भी खुशहाली का माहौल बना रह सकता है। लेकिन इस दौरान आपको कार्यस्थल पर अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है।

हालांकि किसी भी ग्रह का प्रभाव व्यक्ति की जन्म कुंडली, दशा और ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करता है, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम अलग-अलग हो सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।