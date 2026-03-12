Mangaladitya Rajyoga 2026 Date: वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की चाल का मानव जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वहीं आपको बता दें कि जब दो शक्तिशाली ग्रह एक साथ किसी राशि में युति करते हैं, तो विशेष योग का निर्माण होता है। यहां हम ऐसे ही एक महत्वपूर्ण योग मंगलादित्य राजयोग के बारे में बताने जा रहे हैं, जो जो तब बनता है जब सूर्य देव और मंगल देव एक ही राशि में आकर युति करते हैं।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार 2 अप्रैल से सूर्य और मंगल की युति से मंगलादित्य राजयोग का निर्माण मीन राशि में होने जा रहा है, यह राजयोग लगभग 18 महीने बाद बनने जा रहा है। क्योंकि मंगल ग्रह 18 महीने बाद मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस राजयोग का प्रभाव कई राशियों पर देखने को मिल सकता है, लेकिन विशेष रूप से मेष, सिंह और धनु राशि के लोगों के लिए यह समय काफी शुभ माना जा रहा है।

11 अप्रैल से वृष, मिथुन और धनु राशि वालों को करियर और कारोबार में तरक्की के योग, मंगल और बुध की बनेगी महायुति

क्या होता है मंगलादित्य राजयोग

ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा और आत्मबल, प्रतिष्ठा, प्रशासन और नेतृत्व का कारक माना जाता है। वहीं मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है, जो साहस, ऊर्जा, भूमि, पराक्रम और निर्णय क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं।

ऐसे में जब ये दोनों अग्नि तत्व के प्रभावशाली ग्रह एक साथ किसी राशि में आते हैं तो मंगलादित्य राजयोग बनता है। ज्योतिष में यह योग व्यक्ति को साहस, नेतृत्व क्षमता, सरकारी कार्यों में सफलता, करियर में उन्नति और सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाने वाला माना जाता है।

सूर्य और मंगल की युति का ज्योतिषीय महत्व

वैदिक ज्योतिष में सूर्य और मंगल की युति को ऊर्जा और आत्मविश्वास का शक्तिशाली संयोग माना जाता है। साथ ही यह योग व्यक्ति के भीतर निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाता है और उसे अपने लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ज्योतिष मान्यता के अनुसार इस युति के प्रभाव से व्यक्ति के भीतर नेतृत्व गुण, प्रशासनिक क्षमता और प्रतिस्पर्धा में जीतने की शक्ति बढ़ती है।

यदि कुंडली में यह योग शुभ स्थिति में बनता है, तो व्यक्ति को करियर, राजनीति, प्रशासनिक क्षेत्र और व्यवसाय में अच्छी सफलता मिल सकती है। साथ ही ऐसा व्यक्ति साहसी और पराक्रमी होता है। जोखिम भरे कार्य करने वाला होता है। साथ ही ऐसे लोगों के पास अच्छी संपत्ति हो सकती है। वहीं मंगल और सूर्य मिलकर व्यक्ति प्रशासनिक सेवा में भेजते हैं।

मेष राशि (Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों के लिए यह राजयोग काफी लाभकारी साबित हो सकता है। क्योंकि एक तो मंगल ग्रह आपकी राशि के स्वामी हैं। साथ ही यह राजयोग आपकी राशि से 12वें भाव पर बनने जा रहा है। इस दौरान करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है।

वहीं व्यवसाय करने वालों को नए अवसर मिल सकते हैं और आय के स्रोत बढ़ने की संभावना है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे। लेकिन इस समय आपके कुछ फिजूल खर्चे हो सकते हैं। इसलिए बजट बनाकर चलें, तो बेहतर होगा।

सिंह राशि (Aries Zodiac)

सिंह राशि वालों के लिए मंगलादित्य राजयोग सकारात्मक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि एक तो सूर्य देव आपकी राशि के स्वामी हैं। साथ ही यह राजयोग आपकी राशि से अष्टम भाव में बनने जा रहा है। इसलिए इस समय नौकरी में प्रमोशन या नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं।

वहीं विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिलने के संकेत हैं। आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत हो सकती है और निवेश से लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। लेकिन निवेश करते समय सावधानी बरतें, साथ ही किसी विशेषज्ञ की सलाह जरूर ले ले।

धनु राशि (Dhanu Zodiac)

धनु राशि के लोगों के लिए यह योग करियर और व्यापार में उन्नति देने वाला साबित हो सकता है। क्योंकि यह राजयोग आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए इस समय नई योजनाएं सफल हो सकती हैं और कारोबार में विस्तार के अवसर मिल सकते हैं।

साथ ही इस समय आप कोई वाहन या प्रापर्टी खरीद सकते हैं। लेकिन प्रापर्टी खरीदते समय अच्छे से जांच पड़ताल करें। वहीं विद्यार्थियों के लिए भी यह समय सकारात्मक परिणाम देने वाला हो सकता है। साथ ही आर्थिक मामलों में भी सुधार के योग बन रहे हैं। बस थोड़ा अपनी माता जी की सेहत का ध्यान रखें।

आपको बता दें किसी भी ग्रह का प्रभाव व्यक्ति की जन्म कुंडली, दशा और ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करता है, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम अलग-अलग हो सकते हैं।

यह भी पढ़ें:

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।