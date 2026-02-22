Surya And Mangal Yuti 2026: फ्यूचर पंचांग के अनुसार 23 फरवरी को ग्रहों के राजा सूर्य और पराक्रम व ऊर्जा के कारक मंगल ग्रह की युति शनि के स्वामित्व वाली राशि कुंभ में बनने जा रही है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य देव को आत्मबल, पिता, नौकरी, नेतृत्व क्षमता और सरकारी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहीं मंगल साहस, शौर्य, निर्णय क्षमता, भूमि, संपत्ति और ऊर्जा के कारक माने जाते हैं। जब ये दोनों प्रभावशाली ग्रह एक साथ आते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में अचानक निर्णय, नई शुरुआत और तेज प्रगति के योग बन सकते हैं।

23 फरवरी से मेष, वृष, और मिथुन राशि के जीवन में आ सकता है सकारात्मक बदलाव, शनि की राशि में बनेगा पंचग्रही योग

वहीं कुंभ राशि में यह युति बनने से सामाजिक क्षेत्र, तकनीकी कार्यों, नेटवर्किंग और बड़े संस्थानों से जुड़े मामलों में हलचल बढ़ सकती है। नहीं ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार यह ग्रह संयोग कुछ राशियों के लिए विशेष रूप से सकारात्मक सिद्ध हो सकता है। इस समय इन राशियों को किस्मत का साथ मिल सकत है। साथ ही पद- प्रतिष्ठा मिलने के योग हैं…

मेष राशि (Mesh Rashi)

मेष राशि के स्वामी स्वयं मंगल हैं, इसलिए यह युति आपके लिए विशेष ऊर्जा लेकर आ सकती है। करियर में लंबे समय से चल रही रुकावटें दूर हो सकती हैं और कार्यक्षेत्र में आपके साहस और नेतृत्व की सराहना होगी। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या प्रमोशन का अवसर मिल सकता है। व्यापारियों के लिए नए संपर्क लाभदायक साबित हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं और निवेश से भी लाभ मिलने की संभावना बन रही है। लेकिन निवेश करने से पहले किसी विशेषज्ञ की सलाह जरूर ले लें।

सिंह राशि (Singh Rashi)

सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं, इसलिए यह युति आपके आत्मविश्वास को नई ऊंचाई दे सकती है। सरकारी कार्यों, प्रशासनिक क्षेत्र या उच्च पदों से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल रह सकता है। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा और आपकी बातों को महत्व मिलेगा। यदि आप किसी बड़े प्रोजेक्ट या नई योजना पर काम कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। पारिवारिक जीवन में भी सकारात्मक वातावरण बना रह सकता है। लेकिन किसी के साथ मनमुटाव हो सकता है। इसलिए थोड़ा बहसबाजी से बचें तो बेहतर होगा।

धनु राशि (Dhanu Rashi)

धनु राशि के जातकों के लिए यह युति भाग्य को सक्रिय कर सकती है। रुके हुए कामों में गति आएगी और नई योजनाओं की शुरुआत के लिए समय अनुकूल रहेगा। शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा और विदेश से जुड़े मामलों में सफलता के संकेत मिल रहे हैं। व्यापार विस्तार या नई डील फाइनल होने के योग बन सकते हैं। यात्रा से लाभ और वरिष्ठों का सहयोग प्राप्त हो सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। लेकिन इस समय किसी को उधार धन देने से बचना चाहिए।

कुंभ राशि Kumbh Rashi)

युति आपकी ही राशि में बन रही है, इसलिए इसका प्रभाव आपके व्यक्तित्व और निर्णय क्षमता पर सीधा दिखाई दे सकता है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप करियर से जुड़ा कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। नई नौकरी, स्टार्टअप या प्रोजेक्ट की शुरुआत के योग हैं। सामाजिक दायरा बढ़ेगा और प्रभावशाली लोगों से संपर्क स्थापित हो सकता है। आर्थिक मामलों में योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने पर अच्छा लाभ मिल सकता है। वहीं इस समय व्यापारियों को कोई डील सोचसमझकर करना चाहिए।

