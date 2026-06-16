Vastu Tips for South Facing Main Door: वास्तु शास्त्र में घर के मुख्य प्रवेश द्वार को विशेष महत्व दिया गया है। मान्यता है कि मुख्य दरवाजा घर में आने वाली ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। कई लोग दक्षिणमुखी घर या मुख्य द्वार को लेकर चिंतित रहते हैं और इसे वास्तुदोष से जोड़ते हैं। हालांकि वास्तु विशेषज्ञों का मानना है कि केवल दक्षिण दिशा में प्रवेश द्वार होना अशुभ नहीं माना जाता, बल्कि उसकी सही स्थिति, डिजाइन और ऊर्जा संतुलन अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। आइए जानते हैं दक्षिण दिशा में मुख्य द्वार होने पर किन उपायों को अपनाकर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाया जा सकता है।

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क्या दक्षिणमुखी प्रवेश द्वार हमेशा अशुभ होता है?

वास्तु शास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा का संबंध यम और मंगल ग्रह से माना जाता है। इसी वजह से लोगों में यह धारणा बन गई कि दक्षिणमुखी घर नुकसानदायक होते हैं। लेकिन वास्तु विशेषज्ञ बताते हैं कि यदि मुख्य द्वार सही स्थान में बना हो और घर का संतुलन उचित हो तो दक्षिणमुखी घर भी सुख-समृद्धि और सफलता प्रदान कर सकते हैं।

दक्षिण दिशा के प्रवेश द्वार के लिए वास्तु उपाय

मुख्य द्वार को साफ और आकर्षक रखें

घर का प्रवेश द्वार हमेशा साफ-सुथरा और व्यवस्थित होना चाहिए। दरवाजे पर गंदगी, टूट-फूट या अव्यवस्था नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकती है। यदि आपके द्वार के दोनों ओर थोड़ी सी जगह है तो वहां तुलसी, शमी या आंवले का पौधा लगाएं। अगर कच्‍ची जमीन नहीं है तो गमले में भी लगा सकते हैं। तुलसी को रोज जल दें और दीपक जलाएं।

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स्वस्तिक और शुभ प्रतीक लगाएं

मुख्य द्वार पर लाल रंग का स्वस्तिक, ॐ या अन्य शुभ चिन्ह लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने की मान्यता है।

प्रवेश द्वार पर रोशनी रखें

दक्षिण दिशा के प्रवेश द्वार के आसपास अच्छी रोशनी रखना शुभ माना जाता है। अंधेरा क्षेत्र नकारात्मकता को बढ़ा सकता है।

तांबे का वास्तु उपाय

कुछ वास्तु विशेषज्ञ दक्षिणमुखी द्वार पर तांबे की पट्टी या तांबे से जुड़े वास्तु उपाय अपनाने की सलाह देते हैं। माना जाता है कि इससे ऊर्जा संतुलित रहती है।

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दरवाजे के सामने अवरोध न हो

मुख्य द्वार के ठीक सामने पेड़, खंभा या कोई बड़ा अवरोध नहीं होना चाहिए। इससे ऊर्जा का प्रवाह प्रभावित हो सकता है।

मंगल ग्रह को मजबूत करने के उपाय

दक्षिण दिशा का संबंध मंगल ग्रह से माना जाता है। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा, लाल वस्त्र का दान या मंगल से जुड़े उपाय करने की सलाह दी जाती है।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से वास्तु शास्त्र की गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।