Somvati Amavasya 2026 (कब है सोमवती अमावस्या 2026): सनातन धर्म में पूर्णिमा के अलावा अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। हर मास में कृष्ण पक्ष के समापन के साथ अमावस्या तिथि आती है। ऐसे ही ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि अत्यंत शुभ मानी जा रही हैं, क्योंकि ये अधिक मास में पड़ रही है। इस दिन स्नान-दान करने के साथ शिव-पार्वती की पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति हो सकती है। अधिक मास में होने के कारण इस दिन गंगा सहित अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने से कई गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। इस साल अमावस्या तिथि दो दिन होने के कारण काफी स्नान-दान और व्रत की तिथि को लेकर काफी असमंसज बना हुआ है। आइए जानते हैं सोमवती अमावस्या की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व…

सोमवती अमावस्या 2026 कब है? (Somvati Amavasya 2026 Date)

द्रिक पंचांग के अनुसार, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का आरंभ 14 जून, रविवार को दोपहर 12 बजकर 20 मिनट पर हो रहा है, जो अगले दिन 15 जून, सोमवार को सुबह 8 बजकर 24 मिनट तक समाप्त हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से सोमवती अमावस्या 15 जून को मनाई जाएगी।

सोमवती अमावस्या 2026 स्नान-दान का समय (Somvati Amavasya 2026 Snan Daan Muhurat)

सोमवती अमावस्या के दिन स्नान-दान करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे उत्तम माना जाता है। 15 जून को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजकर 04 मिनट से सुबह 4 बजकर 44 मिनट तक रहेगा। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त 11 बजकर 54 ए एम से दोपहर 12 बजकर 50 पी एम तक रहेगा। इस दौरान भी स्नान करना उत्तम होगा।

सोमवती अमावस्या पर बन रहा शुभ योग (Somvati Amavasya 2026 Shubh Yog)

वर्ष की पहली सोमवती अमावस्या पर काफी शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन ग्रहों के राजा सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे मिथुन संक्रांति कहा जाता है। इसके अलावा इस दिन शूल, अमृत सिद्धि से लेकर सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है।

शूल योग- सुबह 08:56 ए एम, इसके बाद गण्ड योग आरंभ

अमृतसिद्धि योग – 15 जून को सुबह 05:45 से शाम 07:08 PM

सर्वार्थ सिद्धि योग – 15 जून को सुबह 05:45 से शाम 07:08 PM

सोमवती अमावस्या का महत्व (Somvati Amavasya 2026 Significance)

हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या को अत्यंत शुभ माना जाता है। साल की पहली सोमवती अमावस्या के दिन शिव-पार्वती जी की विधिवत पूजा करने के साथ-साथ विवाहित महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं। इसके अलावा इस दिन पितरों का तर्पण और श्राद्ध करना लाभकारी माना जाता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से कई पापों से मुक्ति मिल सकती हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा की बढ़ोतरी हो सकती है।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।